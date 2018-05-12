Как в Мангистау будут охранять сайгаков от браконьеров

Рабочая группа с местными жителями на Устюрте. Фото предоставлено А.Козыбаковым

Охотничьим хозяйствам предоставят технические и материальные возможности для охраны сайгаков. В качестве поощрения охотники смогут получать квоту на изъятие других видов животных.



- Существующие в Казахстане природоохранные механизмы не дают положительного результата, достаточного для спасения устюртской популяции сайги. Поэтому пришло время возродить забытые традиции, возложив ответственность за сохранение сайги и природы родного края, в целом, на скотоводов и любителей охотничьих традиций. Местные жители во время выпаса скота в любом случае охотятся на диких животных. При реализации проекта охота для них будет узаконена при условии, что представители охотничьих хозяйств будут охранять сайгаков. Мы предоставим им бинокли, подзорные трубы, фотокамеры, GPS, технику, бензин. Хозяйства будут создаваться по всему пути миграции животных, чтобы у местных жителей были полномочия для задержания браконьеров, - отметил Адильбек Козыбаков.



Эколог рассказал, что сельские жители горных районов Таджикистана и Кыргызстана еще несколько лет назад начали охранять диких копытных от посягательства приезжих браконьеров.



- Теперь, когда поголовье козерога, винторогого козла и архара намного увеличилось, местные общины уже получают от государства квоты на охоту на небольшое количество животных. При этом часть квоты реализуется иностранным охотникам за тысячи долларов и евро, поступающие доходы выделяются на материально-технические нужды службы охраны и даже на решение каких-то инфраструктурных проблем в селах. Я считаю, именно такой опыт наиболее приемлем для Казахстана в условиях кризиса в нефтегазовой сфере, так как никаких субсидий из госбюджета он не требует, - подчеркнул координатор проекта.



Бюджет проекта, рассчитанного на один год, составляет 20 тысяч евро. В дальнейшем на основе результатов первого проекта и другой работы экспертов NABU организаторы надеются привлечь серьезные вливания для долгосрочной трансграничной программы с учетом того, что ареал обитания устюртской популяции сайги охватывает и территорию Узбекистана. Это, как сказал Адильбек Козыбаков, порядка нескольких миллионов евро, из которых более половины будет выделено на реализацию программы в Казахстане.



- Изыскивать средства нам будут помогать, помимо NABU, такие известные на весь мир природоохранные организации как SCA (Saiga Conservation Alliance – Альянс по сохранению сайгака), UNEP (Программа ООН по окружающей среде) и другие. Как видите, для нашей страны это крупные безвозвратные инвестиции в экологию и экономику сельских территорий, - сказал координатор проекта.



Инициатива, со слов Адильбека Козыбакова, полностью соответствует меморандуму о сотрудничестве в области охраны природы между NABU и Комитетом лесного хозяйства и животного мира Минсельхоза РК. Налажены рабочие связи с Актюбинской областной территориальной инспекцией лесного хозяйства и животного мира, областным управлением природных ресурсов и регулирования природопользования, природоохранной полицией Актюбинской области, Западным региональным филиалом РГКП «ПО «Охотзоопром», базирующимся в Актобе. Из негосударственных некоммерческих структур природоохранного профиля проект поддерживает Республиканская ассоциация общественных объединений охотников и субъектов охотничьего хозяйства «Кансонар».



Организационную и экспертную поддержку в реализации проекта, помимо «Колдау-Казахстан», оказывает общественное объединение «Карагандинский областной Экологический Музей».