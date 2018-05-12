«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 12 Мая
+20...+18
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 326.4 KZT
  • €1 = 389.49 KZT
  • 1 RUB = 5.29 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Экология

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 20:26

Просмотров: 618

Как в Мангистау будут охранять сайгаков от браконьеров

Проект «Центра по внедрению новых экологически безопасных технологий» (Караганда) при финансовой поддержке Союза охраны природы и биоразнообразия Германии (NABU) возлагает ответственность за сохранение сайгаков и природы края на скотоводов и любителей охотничьих традиций. Поддержку в реализации проекта оказывает Актауский многопрофильный некоммерческий холдинг «Колдау-Казахстан». Об этом рассказал Адильбек Козыбаков, координатор проекта.

Рабочая группа с местными жителями на Устюрте. Фото предоставлено А.Козыбаковым
Охотничьим хозяйствам предоставят технические и материальные возможности для охраны сайгаков. В качестве поощрения охотники смогут получать квоту на изъятие других видов животных.

- Существующие в Казахстане природоохранные механизмы не дают положительного результата, достаточного для спасения устюртской популяции сайги. Поэтому пришло время возродить забытые традиции, возложив ответственность за сохранение сайги и природы родного края, в целом, на скотоводов и любителей охотничьих традиций. Местные жители во время выпаса скота в любом случае охотятся на диких животных. При реализации проекта охота для них будет узаконена при условии, что представители охотничьих хозяйств будут охранять сайгаков. Мы предоставим им бинокли, подзорные трубы, фотокамеры, GPS, технику, бензин. Хозяйства будут создаваться по всему пути миграции животных, чтобы у местных жителей были полномочия для задержания браконьеров, - отметил Адильбек Козыбаков.

Эколог рассказал, что сельские жители горных районов Таджикистана и Кыргызстана еще несколько лет назад начали охранять диких копытных от посягательства приезжих браконьеров.

- Теперь, когда поголовье козерога, винторогого козла и архара намного увеличилось, местные общины уже получают от государства квоты на охоту на небольшое количество животных. При этом часть квоты реализуется иностранным охотникам за тысячи долларов и евро, поступающие доходы выделяются на материально-технические нужды службы охраны и даже на решение каких-то инфраструктурных проблем в селах. Я считаю, именно такой опыт наиболее приемлем для Казахстана в условиях кризиса в нефтегазовой сфере, так как никаких субсидий из госбюджета он не требует, - подчеркнул координатор проекта.

Бюджет проекта, рассчитанного на один год, составляет 20 тысяч евро. В дальнейшем на основе результатов первого проекта и другой работы экспертов NABU организаторы надеются привлечь серьезные вливания для долгосрочной трансграничной программы с учетом того, что ареал обитания устюртской популяции сайги охватывает и территорию Узбекистана. Это, как сказал Адильбек Козыбаков, порядка нескольких миллионов евро, из которых более половины будет выделено на реализацию программы в Казахстане.

- Изыскивать средства нам будут помогать, помимо NABU, такие известные на весь мир природоохранные организации как SCA (Saiga Conservation Alliance – Альянс по сохранению сайгака), UNEP (Программа ООН по окружающей среде) и другие. Как видите, для нашей страны это крупные безвозвратные инвестиции в экологию и экономику сельских территорий, - сказал координатор проекта.

Инициатива, со слов Адильбека Козыбакова, полностью соответствует меморандуму о сотрудничестве в области охраны природы между NABU и Комитетом лесного хозяйства и животного мира Минсельхоза РК. Налажены рабочие связи с Актюбинской областной территориальной инспекцией лесного хозяйства и животного мира, областным управлением природных ресурсов и регулирования природопользования, природоохранной полицией Актюбинской области, Западным региональным филиалом РГКП «ПО «Охотзоопром», базирующимся в Актобе. Из негосударственных некоммерческих структур природоохранного профиля проект поддерживает Республиканская ассоциация общественных объединений охотников и субъектов охотничьего хозяйства «Кансонар».

Организационную и экспертную поддержку в реализации проекта, помимо «Колдау-Казахстан», оказывает общественное объединение «Карагандинский областной Экологический Музей».


Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика