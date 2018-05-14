О погоде на три дня в Актау рассказали синоптики

В среду, 16 мая, синоптики прогнозируют переменную облачность в Актау. Температура воздуха днем составит +23°С, ночью +20°С. Ветер 3-6 м/с.
В четверг, 17 мая, по прогнозам синоптиков, в Актау будет ясно. Температура воздуха днём составит +19°С, ночью +20°С. Ветер 3-4 м/с.
По данным gismeteo.kz, во вторник, 15 мая, в Актау будет солнечно. Температура воздуха составит +26°С днём, ночью +17°С. Ветер 8-10 м/с.
В среду, 16 мая, в Актау, по прогнозам синоптиков, будет ясно. Температура воздуха днём составит +24°С, ночью +18°С. Ветер 7-11 м/с.
В четверг, 17 мая, в Актау будет ясно. Днем воздух прогреется до +24°С, ночью до +18°С. Ветер 6-10 м/с.
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