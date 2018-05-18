Солнечную погоду без осадков обещают синоптики в Актау

Солнечная погода, по прогнозам синоптиков, порадует жителей Актау и в субботу, 19 мая. Температура воздуха днём составит +25°С, ночью +19°С. Ветер 6-10 м/с.
В воскресенье, 20 мая, в Актау будет ясно. Температура воздуха составит +27°С днем, ночью +19°С. Ветер 7-12 м/с.
В пятницу, 18 мая, по данным rp5.kz, в Актау будет солнечно. Днём воздух прогреется до +24°С, ночью до +18°С. Ветер 3-5 м/с.
В субботу, 19 мая, синоптики прогнозируют ясную погоду. Температура воздуха днем составит +25°С, ночью +19°С. Ветер 4-6 м/с.
В воскресенье, 20 мая, по прогнозам синоптиков, в Актау будет солнечно. Воздух прогреется до +26°С, ночью до +20°С. Ветер 3-5 м/с.
Следить за температурой воды в море можно на Lada.kz.
Видео можно скачать здесь.
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