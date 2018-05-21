В Каспийском море произошло землетрясение

Гипоцентр подземного толчка находился на глубине 61 километр. Сведений о жертвах и разрушениях не поступало. Подземные толчки не ощущались.
Координаты гипоцентра 40°58`северной широты, 51°97`восточной долготы.
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