Повышение температуры воздуха до +32­°С прогнозируют синоптики в Актау

В среду, 23 мая, в Актау, по прогнозам синоптиков, будет ясно. Днём воздух прогреется до +27°С, ночью до +22°С. Ветер 8-11 м/с.
В четверг, 24 мая, в Актау будет ясно. Температура воздуха составит +27°С днем, ночью до +23°С. Ветер 5-10 м/с.
Во вторник, 22 мая, по данным rp5.kz, в Актау будет солнечно. Температура воздуха днём составит +29°С, ночью +26°С. Ветер 4-8 м/с.
В среду, 23 мая, синоптики прогнозируют повышение температуры воздуха днем до +32°С, ночью до +27°С. Ветер 5-6 м/с.
В четверг, 24 мая, по прогнозам синоптиков, в Актау будет ясно. Температура воздуха днём составит +28°С, ночью +23°С. Ветер 4-6 м/с.
Видео можно скачать здесь.
Узнать температуру воды в море.
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