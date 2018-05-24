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ЛАДА.kz » Экология

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 17:01

Просмотров: 619

Дроф-красоток выпустили в небо Мангистау

В регионе выпустили 500 птиц, выращенных в центре по воспроизводству дроф в Южно-Казахстанской области.

Выпуск дроф на волю. Фото из социальных сетей
Дрофы-красотки выпущены в Мангистау в рамках соглашения по сохранению и воспроизводству редких птиц, заключенного между представителями ОАЭ и комитетом лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства РК.

Ежегодно в Казахстане выдается разрешение на охоту на дроф-красоток гражданам ОАЭ и Катара.

Плата за добычу одной особи составляет 260 МРП (625 300 тенге). Размер возмещения вреда, причиненного нарушителями законодательства РК в области охраны, воспроизводства и использования животного мира, равен 700 МРП (1 683 500 тенге)

Азиатская дрофа-красотка обитает в пустынях и полупустынях Азии. Здесь обитают две популяции – южная, ведущая оседлый образ жизни, и северная, мигрирующая и гнездящаяся на территории Казахстана. Птица занесена в Красную книгу Казахстана и является единственным представителем рода в республике.

Первый выпуск выращенных в Казахстане дроф-красоток состоялся в 2015 году. Ежегодно в естественную среду выпускаются 5 000 особей.


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