В Каспийском море в 270 километрах от Актау произошло землетрясение

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Землетрясение, как сообщает сайт, произошло 10 июня примерно в 15:22 по времени Актау.
Сведений о жертвах и разрушениях не поступало.
Координаты гипоцентра 43° 09`северной широты, 47° 94`восточной долготы. По данным сейсмологов, землетрясение произошло в 38 километрах от Махачкалы.
Сведений о жертвах и разрушениях не поступало.
Координаты гипоцентра 43° 09`северной широты, 47° 94`восточной долготы. По данным сейсмологов, землетрясение произошло в 38 километрах от Махачкалы.
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