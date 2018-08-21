Ясную погоду без осадков обещают синоптики в Актау

Фото из архива "Лады"
По данным gismeteo.kz, 21 августа в Актау ожидается ясная погода без осадков. Температура воздуха составит +25°С днём, ночью +23°С. Скорость ветра 5-9 м/с.
В среду, 22 августа, температура воздуха днём составит +27°С, ночью +24°С. Ветер 6-10 м/с.
В четверг, 23 августа, по прогнозу синоптиков, в Актау будет ясно. Температура воздуха днём составит +27°С, ночью +26°С. Ветер 3-8 м/с.
По данным rp5.kz, 21 августа в Актау ожидается переменная облачность. Температура воздуха днём составит +25°С, ночью +20°С. Скорость ветра - 6-10 м/с.
В среду, 22 августа, воздух прогреется до +26°С, ночью до +20°С. Ветер 5-10 м/с. Возможна переменная облачность.
В четверг, 23 августа, по прогнозам синоптиков, с утра в Актау будет ясно, после обеда будет облачно. Температура воздуха днём составит +25°С, ночью +21°С. Ветер 4-8 м/с.
Видео можно скачать здесь.
В среду, 22 августа, температура воздуха днём составит +27°С, ночью +24°С. Ветер 6-10 м/с.
В четверг, 23 августа, по прогнозу синоптиков, в Актау будет ясно. Температура воздуха днём составит +27°С, ночью +26°С. Ветер 3-8 м/с.
По данным rp5.kz, 21 августа в Актау ожидается переменная облачность. Температура воздуха днём составит +25°С, ночью +20°С. Скорость ветра - 6-10 м/с.
В среду, 22 августа, воздух прогреется до +26°С, ночью до +20°С. Ветер 5-10 м/с. Возможна переменная облачность.
В четверг, 23 августа, по прогнозам синоптиков, с утра в Актау будет ясно, после обеда будет облачно. Температура воздуха днём составит +25°С, ночью +21°С. Ветер 4-8 м/с.
Видео можно скачать здесь.
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