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ЛАДА.kz » Экология

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:41

Просмотров: 7

Бабье лето: О погоде в сентябре рассказали синоптики Мангистау

Специально для наших читателей – прогноз погоды в сентябре от Мангистауского филиала РГП «Казгидромет».

Фото Куана Исмаилова
Средняя температура воздуха в сентябре составит +17°С...+21°С, что около нормы -1°С...+4°С до +6°С...+11°С.

В начале сентября ожидается колебание температуры воздуха ночью от 14°С...+ 19С°, днем от 27 °С...+ 32°С.

В первой половине второй декады предполагается постепенное понижение температуры воздуха ночью от +14…19°С, местами 9°С тепла, до 8…13°С тепла, днем от 27…32°С, местами 22°С тепла до 17…22°С тепла. Во второй половине декады ожидаются колебания температуры воздуха ночью от +8...13 °С до +13...18°С, местами 8°С тепла, днем от 17...22°С тепла до 22...27 °С тепла.

В первой половине третьей декады ожидается постепенное повышение температуры воздуха ночью от 8…13°С тепла до 15…20°С, местами 10°С тепла, днем от 17…22°С тепла до 25…30°С, местами 20°С тепла. Затем - понижение ночью до +7…12°С, днем до +15…20°С, местами 25 °С тепла. В конце декады - повышение ночью до 12…17°С, местами 7°С тепла, днем до 20…25°С тепла.

- Количество осадков за месяц ожидается около нормы. Местами пройдет кратковременный дождь, гроза предполагается в начале и конце второй, в начале и конце третьей декады. Пыльные бури ожидаются в конце первой декады. По области ожидается усиление ветра с порывами до 20 метров в секунду в конце первой и второй, в начале и конце третьей декады, - дополнили синоптики.


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