Ясную погоду без осадков обещают синоптики в Актау

Фото Рашида Исмагилова
По данным gismeteo.kz, 31 августа в Актау ожидается ясная погода без осадков. Температура воздуха составит +28°С днём, ночью +24°С. Скорость ветра 7-12 м/с.
В субботу, 1 сентября, температура воздуха днём составит +29°С, ночью +25°С. Ветер 8-10 м/с.
В воскресенье, 2 сентября, по прогнозу синоптиков, в Актау будет малооблачно. Температура воздуха днём составит +27°С, ночью +24°С. Ветер 5-8 м/с.
По данным rp5.kz, 31 августа в Актау будет ясно. Температура воздуха днём составит +29°С, ночью +23°С. Скорость ветра 5-11 м/с.
В субботу, 1 сентября, воздух прогреется до +27°С, ночью до +23°С. Ветер 5-8 м/с.
В воскресенье, 2 сентября, по прогнозам синоптиков, в Актау будет малооблачно. Температура воздуха днём составит +29°С, ночью +23°С. Ветер 5-10 м/с.
Видео можно скачать здесь.
Видео aktau_air
В субботу, 1 сентября, температура воздуха днём составит +29°С, ночью +25°С. Ветер 8-10 м/с.
В воскресенье, 2 сентября, по прогнозу синоптиков, в Актау будет малооблачно. Температура воздуха днём составит +27°С, ночью +24°С. Ветер 5-8 м/с.
По данным rp5.kz, 31 августа в Актау будет ясно. Температура воздуха днём составит +29°С, ночью +23°С. Скорость ветра 5-11 м/с.
В субботу, 1 сентября, воздух прогреется до +27°С, ночью до +23°С. Ветер 5-8 м/с.
В воскресенье, 2 сентября, по прогнозам синоптиков, в Актау будет малооблачно. Температура воздуха днём составит +29°С, ночью +23°С. Ветер 5-10 м/с.
Видео можно скачать здесь.
Видео aktau_air
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