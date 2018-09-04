О погоде на три дня в Актау рассказали синоптики

Фото Куана Исмаилова
По данным gismeteo.kz, 4 сентября в Актау будет ясно. Температура воздуха составит +25°С днём, ночью +24°С. Возможен кратковременный дождь. Ветер 10-14 м/с.
В среду, 5 сентября, средняя температура воздуха в Актау составит +25°С. Ветер 10-13 м/с. По прогнозам синоптиков, в Актау будет малооблачно. Днем возможны осадки.
В четверг, 6 сентября, синоптики прогнозируют переменчивую погоду в Актау. Температура воздуха днём составит +26°С, ночью +25°С. Ветер 10-12 м/с.
Сегодня, 4 сентября, по данным rp5.kz, ожидается малооблачная погода. Температура воздуха днём составит +27°С, ночью +24°С. Ветер 8-13 м/с.
В среду, 5 сентября, синоптики прогнозируют переменную облачность в Актау. Средняя температура воздуха днем составит +28°С, ночью +24°С. Ветер 6-13 м/с.
В четверг, 6 сентября, жителей Актау ожидает солнечная погода. Температура воздуха днём составит +27°С, ночью +23°С. Ветер 5-11 м/с.
Видео можно скачать здесь.
В среду, 5 сентября, средняя температура воздуха в Актау составит +25°С. Ветер 10-13 м/с. По прогнозам синоптиков, в Актау будет малооблачно. Днем возможны осадки.
В четверг, 6 сентября, синоптики прогнозируют переменчивую погоду в Актау. Температура воздуха днём составит +26°С, ночью +25°С. Ветер 10-12 м/с.
Сегодня, 4 сентября, по данным rp5.kz, ожидается малооблачная погода. Температура воздуха днём составит +27°С, ночью +24°С. Ветер 8-13 м/с.
В среду, 5 сентября, синоптики прогнозируют переменную облачность в Актау. Средняя температура воздуха днем составит +28°С, ночью +24°С. Ветер 6-13 м/с.
В четверг, 6 сентября, жителей Актау ожидает солнечная погода. Температура воздуха днём составит +27°С, ночью +23°С. Ветер 5-11 м/с.
Видео можно скачать здесь.
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