О погоде на три дня в Актау рассказали синоптики

Фото Рашида Исмагилова
По информации rp5.kz, 7 сентября в Актау ожидается ясная погода. Температура воздуха днём +29°С, ночью +26°С. Ветер 8-15 м/с.
В субботу, 8 сентября, синоптики прогнозируют облачную погоду. Средняя температура воздуха днем +29°С, ночью +26°С. Ветер 7-13 м/с.
В воскресенье, 9 сентября, по прогнозам синоптиков, в Актау будет пасмурно. Возможны осадки. Температура воздуха днём +28°С, ночью +24°С. Ветер 5-11 м/с.
По данным gismeteo.kz, в пятницу, 7 сентября, в Актау будет ясно. Днем воздух прогреется до +29°С.Температура воздуха ночью +27°С. Ветер 11-12 м/с.
В субботу, 8 сентября, в Актау будет ясно. Температура воздуха днём +29°С, ночью +26°С. Ветер 12-15 м/с.
В воскресенье, 9 сентября, в Актау, по прогнозам синоптиков, будет малооблачно. Температура воздуха днём +28°С, ночью +25°С. Ветер 8-12 м/с.
Видео можно скачать здесь.
В субботу, 8 сентября, синоптики прогнозируют облачную погоду. Средняя температура воздуха днем +29°С, ночью +26°С. Ветер 7-13 м/с.
В воскресенье, 9 сентября, по прогнозам синоптиков, в Актау будет пасмурно. Возможны осадки. Температура воздуха днём +28°С, ночью +24°С. Ветер 5-11 м/с.
По данным gismeteo.kz, в пятницу, 7 сентября, в Актау будет ясно. Днем воздух прогреется до +29°С.Температура воздуха ночью +27°С. Ветер 11-12 м/с.
В субботу, 8 сентября, в Актау будет ясно. Температура воздуха днём +29°С, ночью +26°С. Ветер 12-15 м/с.
В воскресенье, 9 сентября, в Актау, по прогнозам синоптиков, будет малооблачно. Температура воздуха днём +28°С, ночью +25°С. Ветер 8-12 м/с.
Видео можно скачать здесь.
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