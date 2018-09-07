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ЛАДА.kz » Экология

Опубликовано: Сегодня, 16:43

Просмотров: 521

Актау или Анталья: Таблицы для сравнения климата городов представил сервис Яндекс.Погода

С помощью интерактивных таблиц можно получить информацию о температуре воздуха, количестве солнечных и дождливых дней и скорости ветра в разные сезоны.

Скриншот сервиса
С помощью интерактивных таблиц можно получить информацию о температуре воздуха, количестве солнечных и дождливых дней и скорости ветра в разные сезоны.

Чтобы составить характеристику, специалисты Яндекс.Погоды, как сообщается в релизе компании, проанализировали данные за 10 лет.

- Мы проанализировали связанные с погодой поисковые запросы и видим, что часто люди ищут прогноз не для своего, а для другого города. Вероятно, человек ищет, куда лучше поехать. Мы хотим сделать сервис удобным для планирования путешествий и начали со сравнения городов, - рассказал Дмитрий Соломенцев, руководитель Яндекс.Погоды.

Редакция Lada.kz протестировала сервис, выбрав для сравнения города Актау и Анталья в сентябре.

По данным сервиса, средняя температура воздуха днем с 1 по 7 сентября составляет +28°С в Актау и +31°С в Анталье. К концу месяца, с 22 по 30 сентября, температура воздуха составляет в среднем +21°С в Актау и +26°С в Анталье.
Температура воздуха ночью в начале сентября, по информации сервиса, составляет в среднем +24°С и в Актау, и в Анталье. К концу месяца уже +18°С в Актау и +20°С в Анталье.

Средняя температура воды в начале сентября, по данным сервиса, составляет +25°С в Актау и +29°С в Анталье.

Количество солнечных дней в Актау в сентябре, как сообщает сервис, равно 19, в Анталье — 25.

Средняя скорость ветра в Актау в начале сентября равна 5,7 м/с с усилением к концу месяца до 6,2 м/с. В Анталье — 3,4 м/с.

Ранее Яндекс.Погода запустил сервис в помощь аллергикам Мангистау.


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Комментарии ( 1 )

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  • lefsha_q
 12-й регион (Посетители) Сегодня, 17:04
Таблицы для сравнения климата городов

С ценами на отдых и сервис было бы интересней draznilka
 
 

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