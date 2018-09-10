О погоде на три дня в Актау рассказали синоптики

Фото Куана Исмаилова
По данным gismeteo.kz, 11 сентября в Актау ожидается малооблачная погода без осадков. Температура воздуха составит +30°С днём, ночью +26°С. Скорость ветра 9-12 м/с.
В среду, 12 сентября, температура воздуха днём составит +29°С, ночью +26°С. Ветер 8-12 м/с.
В четверг, 13 сентября, по прогнозу синоптиков, в Актау будет ясно. Температура воздуха днём составит +28°С, ночью +23°С. Ветер 3-9 м/с.
По данным rp5.kz, 11 сентября в Актау возможна переменная облачность. Температура воздуха днём составит +27°С, ночью +23°С. Скорость ветра - 5-10 м/с.
В среду, 12 сентября, по прогнозам синоптиков, в Актау будет облачно с прояснениями. Температура воздуха днём составит +28°С, ночью до +22°С. Ветер 4-7 м/с.
В четверг, 13 сентября, по прогнозам синоптиков, в Актау будет пасмурно. Возможен дождь. Температура воздуха днём составит +27°С, ночью +22°С. Ветер 3-8 м/с.
Видео можно скачать здесь.
В среду, 12 сентября, температура воздуха днём составит +29°С, ночью +26°С. Ветер 8-12 м/с.
В четверг, 13 сентября, по прогнозу синоптиков, в Актау будет ясно. Температура воздуха днём составит +28°С, ночью +23°С. Ветер 3-9 м/с.
По данным rp5.kz, 11 сентября в Актау возможна переменная облачность. Температура воздуха днём составит +27°С, ночью +23°С. Скорость ветра - 5-10 м/с.
В среду, 12 сентября, по прогнозам синоптиков, в Актау будет облачно с прояснениями. Температура воздуха днём составит +28°С, ночью до +22°С. Ветер 4-7 м/с.
В четверг, 13 сентября, по прогнозам синоптиков, в Актау будет пасмурно. Возможен дождь. Температура воздуха днём составит +27°С, ночью +22°С. Ветер 3-8 м/с.
Видео можно скачать здесь.
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