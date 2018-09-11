Землетрясение магнитудой 3,5 балла произошло в Каспийском море

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Землетрясение, по сообщению НАНА, произошло в 05:59 по местному времени.
По информации сейсмологической службы, гипоцентр подземного толчка находился на глубине 60 километров. Землетрясение не ощущалось, жертв и разрушений нет.
Координаты эпицентра 41°11`с.ш., 51°76`в.д.
По информации сейсмологической службы, гипоцентр подземного толчка находился на глубине 60 километров. Землетрясение не ощущалось, жертв и разрушений нет.
Координаты эпицентра 41°11`с.ш., 51°76`в.д.
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