В выходные синоптики обещают солнечную погоду в Актау

Фото Рашида Исмагилова
По данным gismeteo.kz, 14 сентября в Актау будет ясно. Температура воздуха составит +28°С днём, ночью +24°С. Ветер 11-13 м/с.
Солнечная погода, по прогнозу синоптиков, порадует жителей Актау и в субботу, 15 сентября. Температура воздуха днём составит +27°С, ночью +24°С. Ветер 10-15 м/с.
В воскресенье, 16 сентября, в Актау будет ясно. Температура воздуха составит +25°С днем, ночью +22°С. Ветер 11-12 м/с.
В пятницу, 14 сентября, по данным rp5.kz, в Актау будет малооблачно. Днём воздух прогреется до +30°С, ночью до +25°С. Ветер 7-12 м/с.
В субботу, 15 сентября, синоптики прогнозируют малооблачную погоду. Температура воздуха днем составит +29°С, ночью +25°С. Ветер 7-16 м/с.
В воскресенье, 16 сентября, по прогнозам синоптиков, в Актау ожидается переменная облачность. Воздух прогреется до +26°С, ночью +21°С. Ветер 6-12 м/с.
Видео можно скачать здесь.
Солнечная погода, по прогнозу синоптиков, порадует жителей Актау и в субботу, 15 сентября. Температура воздуха днём составит +27°С, ночью +24°С. Ветер 10-15 м/с.
В воскресенье, 16 сентября, в Актау будет ясно. Температура воздуха составит +25°С днем, ночью +22°С. Ветер 11-12 м/с.
В пятницу, 14 сентября, по данным rp5.kz, в Актау будет малооблачно. Днём воздух прогреется до +30°С, ночью до +25°С. Ветер 7-12 м/с.
В субботу, 15 сентября, синоптики прогнозируют малооблачную погоду. Температура воздуха днем составит +29°С, ночью +25°С. Ветер 7-16 м/с.
В воскресенье, 16 сентября, по прогнозам синоптиков, в Актау ожидается переменная облачность. Воздух прогреется до +26°С, ночью +21°С. Ветер 6-12 м/с.
Видео можно скачать здесь.
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