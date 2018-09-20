О погоде на три дня в Актау рассказали синоптики

Фото Куана Исмаилова
По данным gismeteo.kz, 21 сентября в Актау будет ясно. Температура воздуха составит +23°С днём, ночью +22°С. Скорость ветра 4-9 м/с.
В субботу, 22 сентября, в Актау возможна переменная облачность. Температура воздуха днём составит +25°С, ночью +24°С. Ветер 4-8 м/с.
В воскресенье, 23 сентября, по прогнозу синоптиков, в Актау будет малооблачно. Во второй половине дня возможен дождь с грозой. Температура воздуха днём составит +25°С, ночью +22°С. Ветер 6-11 м/с.
По данным rp5.kz, 21 сентября в Актау будет ясно. Температура воздуха днём составит +23°С, ночью +19°С. Скорость ветра 4-8 м/с.
В субботу, 22 сентября, по прогнозам синоптиков, в Актау будет малооблачно. Температура воздуха днём составит +22°С, ночью +19°С. Ветер 2-5 м/с.
В воскресенье, 23 сентября, по прогнозам синоптиков, в Актау будет ясно. Температура воздуха днём составит +24°С, ночью +20°С. Ветер 5-9 м/с.
Видео можно скачать здесь.
В субботу, 22 сентября, в Актау возможна переменная облачность. Температура воздуха днём составит +25°С, ночью +24°С. Ветер 4-8 м/с.
В воскресенье, 23 сентября, по прогнозу синоптиков, в Актау будет малооблачно. Во второй половине дня возможен дождь с грозой. Температура воздуха днём составит +25°С, ночью +22°С. Ветер 6-11 м/с.
По данным rp5.kz, 21 сентября в Актау будет ясно. Температура воздуха днём составит +23°С, ночью +19°С. Скорость ветра 4-8 м/с.
В субботу, 22 сентября, по прогнозам синоптиков, в Актау будет малооблачно. Температура воздуха днём составит +22°С, ночью +19°С. Ветер 2-5 м/с.
В воскресенье, 23 сентября, по прогнозам синоптиков, в Актау будет ясно. Температура воздуха днём составит +24°С, ночью +20°С. Ветер 5-9 м/с.
Видео можно скачать здесь.
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