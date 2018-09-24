О погоде на три дня в Актау рассказали синоптики

Фото Рашида Исмагилова
По данным gismeteo.kz, 25 сентября в Актау будет солнечно, осадков не ожидается. Температура воздуха составит +27°С днём, ночью +23°С. Скорость ветра 5-9 м/с.
В среду, 26 сентября, температура воздуха днём составит +25°С, ночью +23°С. Ветер 7-8 м/с.
В четверг, 27 сентября, по прогнозу синоптиков, в Актау будет пасмурно. Возможен дождь. Температура воздуха днём составит +19°С, ночью +15°С. Ветер 13-15 м/с.
По данным rp5.kz, 25 сентября в Актау будет ясно. Температура воздуха днём составит +25°С, ночью +20°С. Скорость ветра - 5-10 м/с.
В среду, 26 сентября, по прогнозам синоптиков, в Актау возможна переменная облачность. Температура воздуха днём составит +23°С, ночью до +20°С. Ветер 6-9 м/с.
В четверг, 27 сентября, по прогнозам синоптиков, в Актау будет малооблачно. Температура воздуха днём составит +23°С, ночью +17°С. Ветер 8-13 м/с.
Видео можно скачать здесь.
В среду, 26 сентября, температура воздуха днём составит +25°С, ночью +23°С. Ветер 7-8 м/с.
В четверг, 27 сентября, по прогнозу синоптиков, в Актау будет пасмурно. Возможен дождь. Температура воздуха днём составит +19°С, ночью +15°С. Ветер 13-15 м/с.
По данным rp5.kz, 25 сентября в Актау будет ясно. Температура воздуха днём составит +25°С, ночью +20°С. Скорость ветра - 5-10 м/с.
В среду, 26 сентября, по прогнозам синоптиков, в Актау возможна переменная облачность. Температура воздуха днём составит +23°С, ночью до +20°С. Ветер 6-9 м/с.
В четверг, 27 сентября, по прогнозам синоптиков, в Актау будет малооблачно. Температура воздуха днём составит +23°С, ночью +17°С. Ветер 8-13 м/с.
Видео можно скачать здесь.
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