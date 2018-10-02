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ЛАДА.kz » Экология

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:42

Просмотров: 215

Погоду без осадков прогнозируют синоптики в Актау

Сегодня днём, 2 октября, воздух прогреется до +25°С.

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По данным gismeteo.kz, 2 октября в Актау будет ясно. Температура воздуха составит +25°С днём, ночью +21°С. Ветер 5-7 м/с.

Погоду без осадков прогнозируют синоптики в Актау


В среду, 3 октября, синоптики прогнозируют переменчивую погоду в Актау. Средняя температура воздуха в Актау составит +25°С, ночью +23°С. Ветер 5-9 м/с.

В четверг, 4 октября, в Актау будет солнечная погода. Температура воздуха днём составит +26°С, ночью +23°С. Ветер 4-8 м/с.

Сегодня, 2 октября, по данным rp5.kz, ожидается ясная погода. Температура воздуха днём составит +23°С, ночью +19°С. Ветер 5-9 м/с.

Погоду без осадков прогнозируют синоптики в Актау


В среду, 3 октября, синоптики прогнозируют пасмурную погоду в Актау. Средняя температура воздуха днем составит +22°С, ночью +19°С. Ветер 5-9 м/с.

В четверге, 4 октября, жителей Актау ожидает солнечная погода. Температура воздуха днём составит +23°С, ночью +19°С. Ветер 3-4 м/с.



Видео можно скачать здесь.


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