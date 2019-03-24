Экологи проверят скважины на Каламкасе после рассылки в WhatsApp

Кадр видео
Жители Мангистау пересылают в WhatsApp видео, на котором якобы сняты выбросы из скважины на месторождении Каламкас.
В департаменте экологии Мангистауской области сообщили, что на месторождение выехало руководство ведомства. О результатах обещали сообщить позднее.
Напомним, 13 марта на одной из скважин месторождения Каламкас произошел выброс газоводяной смеси.
В департаменте экологии Мангистауской области сообщили, что на месторождение выехало руководство ведомства. О результатах обещали сообщить позднее.
Напомним, 13 марта на одной из скважин месторождения Каламкас произошел выброс газоводяной смеси.
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