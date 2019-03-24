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ЛАДА.kz » Экология

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 13:05

Просмотров: 280

Экологи проверят скважины на Каламкасе после рассылки в WhatsApp

Об этом сообщили в департаменте экологии Мангистауской области.

Кадр видео
Жители Мангистау пересылают в WhatsApp видео, на котором якобы сняты выбросы из скважины на месторождении Каламкас.



В департаменте экологии Мангистауской области сообщили, что на месторождение выехало руководство ведомства. О результатах обещали сообщить позднее.

Напомним, 13 марта на одной из скважин месторождения Каламкас произошел выброс газоводяной смеси.


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