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ЛАДА.kz » Экология

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 15:12

Просмотров: 162

Сброс грязной воды в Каспий: Ущерб оценили в 1,7 миллиона тенге

В отношении ТОО «ЮраНа» возбуждено административное дело. Об этом сообщили в департаменте экологии Мангистауской области.

Скриншот видеоматериала из архива Lada.kz
Часть водоканала, где произошел слив грязной воды в объеме 17 970 кубических метров, находилась на земельном участке ТОО «ЮраНа».

В отношении компании была проведена внеплановая проверка.

- Было установлено, что эта часть водоканала использовалась для отвода грунтовых, ливневых и других вод, поступающих из села Атамекен. В результате разрушения земельной перемычки (засора), построенной в разделительной части водоканала между ТОО «МАЭК-Казатомпром» и ТОО «ЮраНа», накопленная в канале вода была сброшена в море, - рассказали в департаменте экологии.

Анализ проб воды показал превышение нормативов концентрации вредных веществ, таких как фосфат, марганец, никель и медь.

- Компания нарушила экологическое законодательство, из-за сброса вод в канал без предварительной очистки в отношении организации было возбуждено административное дело по статье 324 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан. Сумма ущерба, нанесенного окружающей среде, составила 1 737 199 тенге, - пояснили в департаменте экологии.

Напомним, ранее экологи взяли пробу воды из водосбросного канала у «Солдатского пляжа» в Актау. Ситуацию с водосбросом возле «Солдатского пляжа» прокомментировали в «МАЭК-Казатомпром».

Позже были найдены виновные в сливе грязной воды в Каспий.


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Комментарии ( 1 )

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  • Thornhill
 Банкир (Посетители) Сегодня, 15:33
так это дешевле, чем строить очистные.
 
 

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