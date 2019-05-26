Сброс грязной воды в Каспий: Ущерб оценили в 1,7 миллиона тенге

Скриншот видеоматериала из архива Lada.kz
Часть водоканала, где произошел слив грязной воды в объеме 17 970 кубических метров, находилась на земельном участке ТОО «ЮраНа».
В отношении компании была проведена внеплановая проверка.
- Было установлено, что эта часть водоканала использовалась для отвода грунтовых, ливневых и других вод, поступающих из села Атамекен. В результате разрушения земельной перемычки (засора), построенной в разделительной части водоканала между ТОО «МАЭК-Казатомпром» и ТОО «ЮраНа», накопленная в канале вода была сброшена в море, - рассказали в департаменте экологии.
Анализ проб воды показал превышение нормативов концентрации вредных веществ, таких как фосфат, марганец, никель и медь.
- Компания нарушила экологическое законодательство, из-за сброса вод в канал без предварительной очистки в отношении организации было возбуждено административное дело по статье 324 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан. Сумма ущерба, нанесенного окружающей среде, составила 1 737 199 тенге, - пояснили в департаменте экологии.
Напомним, ранее экологи взяли пробу воды из водосбросного канала у «Солдатского пляжа» в Актау. Ситуацию с водосбросом возле «Солдатского пляжа» прокомментировали в «МАЭК-Казатомпром».
Позже были найдены виновные в сливе грязной воды в Каспий.
В отношении компании была проведена внеплановая проверка.
- Было установлено, что эта часть водоканала использовалась для отвода грунтовых, ливневых и других вод, поступающих из села Атамекен. В результате разрушения земельной перемычки (засора), построенной в разделительной части водоканала между ТОО «МАЭК-Казатомпром» и ТОО «ЮраНа», накопленная в канале вода была сброшена в море, - рассказали в департаменте экологии.
Анализ проб воды показал превышение нормативов концентрации вредных веществ, таких как фосфат, марганец, никель и медь.
- Компания нарушила экологическое законодательство, из-за сброса вод в канал без предварительной очистки в отношении организации было возбуждено административное дело по статье 324 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан. Сумма ущерба, нанесенного окружающей среде, составила 1 737 199 тенге, - пояснили в департаменте экологии.
Напомним, ранее экологи взяли пробу воды из водосбросного канала у «Солдатского пляжа» в Актау. Ситуацию с водосбросом возле «Солдатского пляжа» прокомментировали в «МАЭК-Казатомпром».
Позже были найдены виновные в сливе грязной воды в Каспий.