Стихийные свалки на территории Мангистау нашли при помощи спутника

Транспортировка мусора. Фото предоставлено департаментом экологии

Недалеко от Актау образовалась мусорная свалка. Неприятный запах, экологическая угроза и полная антисанитария. С территории промзоны было убрано более 100 тонн отходов.



Ранее с помощью снимков, предоставленных национальной компанией «Қазақстан Ғарыш Сапары», в регионе было выявлено 194 места незаконного размещения отходов: в Актау - 81 участок, в Мунайлинском районе - 87 участков, в Тупкараганском районе - 26 участков. Выявлены также несанкционированные свалки за территориями границ полигонов твердых бытовых отходов (ТБО) и санкционированных свалок.



Сотрудники департамента экологии организовали рейды по точкам скопления мусора. На сегодня для размещения отходов определены 16 специальных мест.



Из 194 точек ликвидировано 49 объектов: в Актау - 10 участков, в Мунайлинском районе - 23 участка, в Тупкараганском районе - 16 участков.



По словам руководителя департамента экологии Мангистауской области Руслана Тукенова, факты нарушения в сфере твердых бытовых отходов приобретают систематический характер, и в регионе свалок становится все больше.



- Горожане прекрасно понимают, что на этих территориях запрещается выбрасывать мусор. Однако ни штрафы, ни предупреждения стражей порядка уже никого, пожалуй, не пугают. Вопросы касательно принятия мер по оформлению полигонов твердых бытовых отходов, а также площадок для временного размещения отходов, где отсутствуют полигоны ТБО, поднимаются не первый год. Информация о несанкционированных свалках и размещении отходов за территориями границ полигонов ТБО и санкционированных свалок неоднократно направлялась в акиматы городов и районов. Мы призываем горожан содержать наш общий дом в чистоте. Каждый из нас должен душой и сердцем болеть за охрану окружающей среды, - говорит Руслан Тукенов.



По словам главы ведомства, факты незаконного вывоза мусора регулярно отслеживаются посредством космических снимков.



По результатам внеплановых проверок ряду предприятий были выданы предписания о ликвидации несанкционированных свалок, находящихся на их территории, с конкретными сроками исполнения и привлечением к установленной законом административной ответственности.