В Мангистау закрыли мусорный полигон

Фото из доступных источников

В ходе проверки полигона экологами вынесено предписание об устранении нарушений санитарно-эпидемиологических правил. При повторной проверке нарушения по-прежнему не были устранены.



Департамент экологии Мангистауской области обратился в суд с иском о приостановлении деятельности полигона до устранения нарушений в области санитарных правил.



Судом установлено, что полигон является объектом высокой эпидемической значимости.



Кроме этого, полигон эксплуатируется без санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии объекта нормативным правовым актам в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и гигиеническим нормативам. Также были выявлены и иные нарушения.



Иск экологов был удовлетворён в полном объеме. Деятельность полигона приостановлена до устранения нарушений.



Судом вынесено частное определение в адрес местного исполнительного органа.