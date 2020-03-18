Трёхмесячный Нуржан: О самочувствии спасённого тюленя рассказали в центре реабилитации в Актау

Первого пациента в центр реабилитации каспийского тюленя доставили рыбаки, которые нашли малыша на побережье. Он был ранен и находился в состоянии шока. По словам Адылхана Товасарова, генерального директора Центрально-Азиатского института экологических исследований, тюлень даже двигался в направлении от моря. Сейчас малыш идёт на поправку. Найдёныша назвали Нуржан, в честь рыбака, который его привез в центр. Позднее выяснилось, что первый пациент реабилитационного центра - это самка, но переименовывать её уже не стали.- Мы получили нашего Нуржана в очень плачевном состоянии, с высокой температурой - 41 градус (норма для тюленей 34 градуса), с гнойными большими ранами на брюшной полости, с неестественным положением ласт, то есть они были деревянные, отёкшие и горячие, к ним даже притронуться было невозможно. Если бы его вовремя не доставили, думаю, все кончилось бы плохо. Сейчас температура упала до 35 градусов. Раны заживают, стало меньше гноя. Мы обрабатываем их три раза в день. Кормим малыша пока принудительно через специальную трубку, которая вводится в пищевод, заливаем кашу, которую мы готовим самостоятельно с добавлением порошка от диареи. На данный момент животное чувствует себя неплохо, у него хорошие шансы на выживаемость, - говорит Анна Простетова, ветеринарный врач центра реабилитации каспийского тюленя.Сейчас Нуржан всё время находится в сухой ванне. К воде его пока не допускают, чтобы из-за ран он не захлебнулся и не утонул, так как ласты у малыша пока ещё не работают так, как нужно. Но как только тюлень окрепнет, его переместят в ванную с водой.- Сейчас пока мы его обливаем несколько раз в день, а с пятницы планируем немножко воды наливать. Он очень радуется, когда течёт вода, сразу становится довольным, но пока ещё страшно пускать его в воду, будем стоять рядом с ним, - рассказала Анна Простетова.По словам ветеринара, по началу Нуржан боялся людей и вёл себя агрессивно. Сейчас он привык к специалистам центра и даже начал с ними «разговаривать».- Сейчас, когда ему говоришь «Нуржан», он даже голову поднимает. Мы ему делаем массаж, чтоб кровообращение было лучше, щёткой его чешем, и он даже поворачивается пузиком, чтобы мы не только спинку массажировали, но и животик, то есть он уже стал относиться дружелюбно. Когда он выздоровеет, мы обязательно пустим его в естественную среду обитания — это наша главная задача. Но пока, предположительно, около трёх месяцев ему придётся пробыть в центре, - рассказала Анна Простетова.Центр реабилитации каспийского тюленя рассчитан на 15 особей. В нём есть большие ванны для окрепших животных, которые уже могут самостоятельно принимать пищу и держаться на воде и под водой. А также есть условия для больных ластоногих.- Центр был открыт в августе прошлого года, но перед этим на протяжении нескольких лет проводилась огромная работа: были организованы международные экспедиции и научные работы, в ходе которых нам встречались больные и раненые тюлени, и возникал вопрос: куда их везти, что с ними делать. Была большая необходимость открыть этот реабилитационный центр. В итоге он был открыт фондом «Саби» при сотрудничестве с центрально-азиатским институтом экологических исследований и в настоящее время существует на собственные средства фонда. Конечно, есть трудности, поскольку нужно оборудование: это ПЦР и другие необходимые анализы. Выходить одного тюленя - это очень затратная работа. Каждый день нужен лекарственный уход и корм, - говорит Адылхан Товасаров.Для Казахстана открытие такого центра, по словам Адылхана Товасарова, большое событие.- Раньше были звонки, люди находили или видели раненого тюленя, но, к сожалению, их некуда было везти, так как не было специалистов, врачей, соответствующего ухода. А разовая обработка ран в большинстве случаев, конечно, не поможет. И в таких случаях большая вероятность, что тюлени просто погибнут. К примеру, сейчас у Нуржана очень хорошие шансы на выздоровление, и ему просто крупно повезло, что он попал в этот центр. С его ранами сам он вряд ли бы выжил. Этот центр необходим для всего прикаспийского региона и в том числе для казахстанской части, поскольку в зимний период основная масса тюленей находится в северной части Каспия, то есть на территории Казахстана. Здесь идёт период рождения детёнышей и линьки, и только потом они начинают мигрировать в сторону Ирана и России. И всегда есть вероятность, что тюлени могут пораниться о рыболовные сети или просто заболеть. А теперь у них огромные шансы выжить, - говорит Адылхан Товасаров.