Фотоэкспедиция прошла в Мангистау

- Красотой Мангистауской области никак не насытиться. Это места, где твердо чтят и помнят традиции. Здесь очень хорошо развито верблюдоводство. Этот регион также считается родиной шубата. Мы хотим оставить будущим поколениям как можно больше. Одна картинка лучше тысячи слов, - поделился фотограф Туркестанской области, член «Фотоонер» Максат Шагырбай.

- Фотография - это одно понятие, но несколько жанров. Если один фотограф снимает природу, другой занимается образом человека, третий захватывает туристический потенциал. Когда мы ищем в интернете красивые места мира, поисковик предоставляет некачественные фото, сделанные любителями. Поэтому мы взялись за это дело, - добавил преподаватель Казахской национальной академии искусств имени Жургенова, председатель «Фотоонер» Онгарбек Алхаров.

Фотоэкспедиция, которая прошла с 7 по 10 июня, носит название «Шежирели Мангистау». Её цель - показать жителям зарубежных стран загадочные, необычные, живописные места, казахское искусство, традиции и культуру каждой области.За четыре дня члены «Фотоонер» посетили Тупкараганский, Мангистауский и Каракиянский районы. Впервые были сделаны снимки святых мест в утреннее и ночное время.Участники экспедиции сфотографировали 14 удивительных мест региона. В их числе Бозжыра, Ыбыкты, Тамшалы, Жыгылган, Саура, Шеркала и Айракты.Последний день поездки участники экспедиции провели на Каспийском побережье. В Актау им удалось успешно заснять прогулку по пляжу, поющую молодежь и счастливые улыбки малышей.Во время экспедиции было запланировано провести мастер-класс для молодых фотографов, однако из-за карантинного периода он был отложен и в дальнейшем будет проводиться в онлайн режиме.Фотографии поездки экспедиции «Шежирели Мангистау», организованной акиматом Мангистауской области и управлением инвестиций и развития туризма региона, в будущем можно посмотреть на сайте www.fotooner.kz. Подобные поездки будут продолжаться.