Каспийского тюленя внесли в Красную книгу Казахстана

Иллюстративное фото из открытых источников
Каспийского тюленя внесли в Красную книгу – список находящихся под угрозой исчезновения видов животных. Об этом говорится в постановлении правительства РК.
- В Перечне редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных раздел «Млекопитающие» дополнить строкой следующего содержания: 128-1 – Каспий итбалығы Pusa caspica Каспийский тюлень, – сообщает informburo.kz.
Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования.
Решение о включении каспийского тюленя в Красную книгу приняли на заседании Межведомственной зоологической комиссии по вопросам рыбного хозяйства в июле. Члены комиссии считают, что это станет дополнительной мерой, которая будет способствовать сохранению тюленей, а также одним из важных аргументов для создания особо охраняемой природной территории в будущем.
Штраф за убийство «краснокнижного» животного составляет 8 миллионов тенге.
Напомним, летом 2020 года в Актау произошло два факта жестокого обращения с тюленями. В первом случае отдыхающие забили тюленя палками и камнями ради фотоснимка. Во втором - подплывшего к отдыхающим на берегу Каспийского моря детёныша тюленя закидали камнями.
- В Перечне редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных раздел «Млекопитающие» дополнить строкой следующего содержания: 128-1 – Каспий итбалығы Pusa caspica Каспийский тюлень, – сообщает informburo.kz.
Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования.
Решение о включении каспийского тюленя в Красную книгу приняли на заседании Межведомственной зоологической комиссии по вопросам рыбного хозяйства в июле. Члены комиссии считают, что это станет дополнительной мерой, которая будет способствовать сохранению тюленей, а также одним из важных аргументов для создания особо охраняемой природной территории в будущем.
Штраф за убийство «краснокнижного» животного составляет 8 миллионов тенге.
Напомним, летом 2020 года в Актау произошло два факта жестокого обращения с тюленями. В первом случае отдыхающие забили тюленя палками и камнями ради фотоснимка. Во втором - подплывшего к отдыхающим на берегу Каспийского моря детёныша тюленя закидали камнями.
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