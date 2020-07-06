Зверьё атакует! Отдыхающие на пляже в Актау закидали детеныша тюленя камнями

Коллаж из скриншотов видеоматериала
Видео с недружелюбными действиями отдыхающих на пляже в отношении детеныша тюленя появилось в Сети сегодня, 6 июля.
Видеоролик опубликовал на своей странице эколог Кирилл Осин.
- Все вернется бумерангом. На любую жестокость ответ будет равнозначным. И не нужно потом удивляться, что тюлени нападают и кусаются. И потом, это наказуемое законом деяние, - отметил Кирилл Осин.
Как сообщает информационный портал Tengrinews.kz, ситуацию прокомментировал Сакен Дилдахмет, пресс-секретарь Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов. Он отметил, что тюлени любопытные животные и поэтому такое явление не редкость на Каспии.
- Тюлени очень доброжелательные морские млекопитающие. По видео, если посмотреть, видно, что он молодой, игривый и он близко подплыл к людям. Вообще тюлени очень любопытные по своей природе и у них практически нет агрессии. В этом случае люди плавали на побережье Каспийского моря и тюлень подплыл. Если взять, например, Байкал, там тюлени очень близко находятся к людям, они привыкли, люди их подкармливают там, также и в западных странах. Но, к сожалению, мы видим то, что наши соотечественники поступают очень дико, бросая большие камни. Так нельзя, во-первых, потому что можно принести большой урон фауне Каспийского моря, во-вторых, это негативно может повлиять на поведение этих животных, они могут стать агрессивными и напасть на людей. Но это уже последствия. Люди должны понимать, тюлени на побережье Каспийского моря были и будут, и надо ими просто любоваться, - отметил Сакен Дилдахмет.
Видеоролик опубликовал на своей странице эколог Кирилл Осин.
- Все вернется бумерангом. На любую жестокость ответ будет равнозначным. И не нужно потом удивляться, что тюлени нападают и кусаются. И потом, это наказуемое законом деяние, - отметил Кирилл Осин.
Как сообщает информационный портал Tengrinews.kz, ситуацию прокомментировал Сакен Дилдахмет, пресс-секретарь Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов. Он отметил, что тюлени любопытные животные и поэтому такое явление не редкость на Каспии.
- Тюлени очень доброжелательные морские млекопитающие. По видео, если посмотреть, видно, что он молодой, игривый и он близко подплыл к людям. Вообще тюлени очень любопытные по своей природе и у них практически нет агрессии. В этом случае люди плавали на побережье Каспийского моря и тюлень подплыл. Если взять, например, Байкал, там тюлени очень близко находятся к людям, они привыкли, люди их подкармливают там, также и в западных странах. Но, к сожалению, мы видим то, что наши соотечественники поступают очень дико, бросая большие камни. Так нельзя, во-первых, потому что можно принести большой урон фауне Каспийского моря, во-вторых, это негативно может повлиять на поведение этих животных, они могут стать агрессивными и напасть на людей. Но это уже последствия. Люди должны понимать, тюлени на побережье Каспийского моря были и будут, и надо ими просто любоваться, - отметил Сакен Дилдахмет.