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ЛАДА.kz » Экология

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 19:12

Просмотров: 1532

Зверьё атакует! Отдыхающие на пляже в Актау закидали детеныша тюленя камнями

Подплывшего к отдыхающим на берегу Каспийского моря детёныша тюленя закидали камнями. Кирилл Осин, руководитель неправительственного учреждения (НПУ) «ЭкоМангистау», сказал, что подобные действия и заставляют животных действовать агрессивно по отношению к людям.

Коллаж из скриншотов видеоматериала
Видео с недружелюбными действиями отдыхающих на пляже в отношении детеныша тюленя появилось в Сети сегодня, 6 июля.



Видеоролик опубликовал на своей странице эколог Кирилл Осин.

- Все вернется бумерангом. На любую жестокость ответ будет равнозначным. И не нужно потом удивляться, что тюлени нападают и кусаются. И потом, это наказуемое законом деяние, - отметил Кирилл Осин.

Как сообщает информационный портал Tengrinews.kz, ситуацию прокомментировал Сакен Дилдахмет, пресс-секретарь Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов. Он отметил, что тюлени любопытные животные и поэтому такое явление не редкость на Каспии.

- Тюлени очень доброжелательные морские млекопитающие. По видео, если посмотреть, видно, что он молодой, игривый и он близко подплыл к людям. Вообще тюлени очень любопытные по своей природе и у них практически нет агрессии. В этом случае люди плавали на побережье Каспийского моря и тюлень подплыл. Если взять, например, Байкал, там тюлени очень близко находятся к людям, они привыкли, люди их подкармливают там, также и в западных странах. Но, к сожалению, мы видим то, что наши соотечественники поступают очень дико, бросая большие камни. Так нельзя, во-первых, потому что можно принести большой урон фауне Каспийского моря, во-вторых, это негативно может повлиять на поведение этих животных, они могут стать агрессивными и напасть на людей. Но это уже последствия. Люди должны понимать, тюлени на побережье Каспийского моря были и будут, и надо ими просто любоваться, - отметил Сакен Дилдахмет.



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Комментарии ( 8 )

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  • мирабелла
 Rfhksufi (Посетители) Сегодня, 19:54
Опять скажут власть довела бедных детишков, что вынуждены камнями в животных кидатся.
 
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 Purins (Посетители) Сегодня, 19:48
Раньше в поезда кидали, в автомобили и т.д
 
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 Pavelmwest (Посетители) Сегодня, 19:36
Менталитет он не искореним, этих "детишек" так воспитали, закон "за жестокое обращение с животными" который будет бить по карману и свободе их родителей может заставит заниматься их воспитанием
 
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  • ДухLess
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 Сергей Владимиров (Посетители) Сегодня, 19:27
А с тигром или львом...так же поступили-бы???Дикое воспитание... stena
 
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 Guz (Посетители) Сегодня, 19:26
Цитата: ДухLess
Ну откуда эта привычка у местного населения: чуть что - сразу камнями.

Менталитет батенька такой,в любом случае дело кончают камнями,хоть страх,хоть драка мелкая главное закидать камнями и это не относится к тем которые как бы понаехали. Этим занимаются всегда наши доморощенные и оседлые те которые на заднем стекле машин всадника с луком и на коне рисуют,в самый раз рисовать балбеса с кирпичём в руке вот это будет точно наша фишка мангыстауская.
 
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 ДухLess (Посетители) Сегодня, 19:19
Ну откуда эта привычка у местного населения: чуть что - сразу камнями. Олигофрены и питекантропы. Чтоб вас так по башке кто-нибудь камушком angry

Если хочешь понять жизнь, то перестань верить тому, что говорят и пишут, а наблюдай и чувствуй. (Антон Чехов)
 
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 1572 (Посетители) Сегодня, 19:18
Как всегда наши дикари отличились.
 
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 koronavirus (Посетители) Сегодня, 19:17
Тюлень-это Тюлень, а животные на берегу стоят.
 
 

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