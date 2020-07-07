То ли люди, то ли твари: Отдыхающие забили тюленя палками и камнями ради фотоснимка в Мангистау

- Это было сделано просто ради забавы, чтобы сфотографироваться и показать тюленя детям. После этого они выкинули его назад в море. Жив ли он остался, к сожалению, я не знаю, - сообщил очевидец.

По информации свидетеля, группа взрослых людей заметила тюленя у берега и начала бить его палками и камнями.Напомним, что подплывшего к отдыхающим на берегу Каспийского моря детёныша тюленя закидали камнями.