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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 11:47

Просмотров: 4538

То ли люди, то ли твари: Отдыхающие забили тюленя палками и камнями ради фотоснимка в Мангистау

Инцидент запечатлён на пляже в селе Курык вечером 6 июля. Об этом сообщил свидетель происшествия.

Кадр видео
По информации свидетеля, группа взрослых людей заметила тюленя у берега и начала бить его палками и камнями.

- Это было сделано просто ради забавы, чтобы сфотографироваться и показать тюленя детям. После этого они выкинули его назад в море. Жив ли он остался, к сожалению, я не знаю, - сообщил очевидец.




Напомним, что подплывшего к отдыхающим на берегу Каспийского моря детёныша тюленя закидали камнями.



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Комментарии ( 28 )

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Beluy (Посетители) Сегодня, 14:33
Лада, запросите обязательно комментарии компетентных органов и ДП в частности
 
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  • Кинст
  • Beluy
 Placida (Посетители) Сегодня, 14:24
Цитата: Beluy
И что, никого не привлекут?

Вот!
Обращаюсь к редакции. Пожалуйста, обратитесь с официальным заявлением с просьбой на обратную связь: какие действия и каких гос.органов будут на это сообщение? Кажется, тут по меньшей мере уголовное преступление.
 
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  • Кинст
 Walking on the waves (Посетители) Сегодня, 14:22
Какие ничтожества эти нелюди! Пусть накажут их за издевательство над бедным животным!
 
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замакима (Посетители) Сегодня, 14:21
Дааа мы не европа))) индейцы бамбейцы ужас. 2050 программа не работает)))
 
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  • Placida
 non_alcoholic (Посетители) Сегодня, 14:08
Похоже мы африканские страны не только по заражению КВИ обогнали, скоро будем краснеть перед Ботсваной, что нас с ними в один ряд поставили, наши индейцы ещё и сомалийских пиратов переплюнул.

Папуа новый Актау
 
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  • mer
  • Кинст
 n92 (Посетители) Сегодня, 13:46
были бы дети...так нет, взрослые...по возрасту, но никак не по разуму...аборигены...привлечь за жестокое отношение к животным
 
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  • Юрий Спассков
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  • Neo_85
  • Empro
  • Кинст
 spamregg (Посетители) Сегодня, 13:37
Вот такие потом в Актау приезжают. И лазают тут по пальмам.
 
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 Beluy (Посетители) Сегодня, 13:29
И что, никого не привлекут?
 
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  • mer
 Riddik (Посетители) Сегодня, 13:23
Неандертальцы нашли Машину Времени. Ииии, неандертальцы оказались на берегу Каспия 2020 г. Обратно они уже не вернутся.
 
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  • Ingul
  • MAXISS
  • mer
  • Neo_85
 valesa (Посетители) Сегодня, 13:08
Цитата: Maximizator
скажем так "паспорт отдыхающего".
Этим "данайцам" нужен не паспорт, а пропуск, дающий возможность вылазать из своей норы в общественное место!

Maximizator,
Представляю ваши усилия выразить свои эмоции корректно bravo
 
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