Новый вид живых организмов обнаружили в Каспии

Иллюстративное фото с сайта rg.ru
Российские учёные, как передаёт rg.ru, обнаружили в Каспийском море желетелый гребневик берое. По их мнению, новый обитатель моря поспособствует восстановлению популяции отдельных видов рыб.
- Во время отбора проб на одной из станций мы обнаружили несколько особей гребневика берое размером до двух сантиметров, - рассказал кандидат биологических наук Владимир Саяпин, научный сотрудник Южного научного центра Российской академии наук.
С 2000-х годов в Каспийском море начал широко распространяться другой гребневик - мнемиопсис, который питается кормовым зоопланктоном и подрывает кормовую базу планктоноядных рыб. Так, например, он приводит к снижению популяции шпрота, кильки, сельди и кефалевых.
Гребневик берое, в свою очередь, является «давним соперником» мнемиопсиса, питаясь им. Ученые Южного научного центра РАН и Каспийского филиала Института океанологии РАН рассчитывают, что Beroe ovata поможет восстановить экологическое равновесие на Каспии.
- Во время отбора проб на одной из станций мы обнаружили несколько особей гребневика берое размером до двух сантиметров, - рассказал кандидат биологических наук Владимир Саяпин, научный сотрудник Южного научного центра Российской академии наук.
С 2000-х годов в Каспийском море начал широко распространяться другой гребневик - мнемиопсис, который питается кормовым зоопланктоном и подрывает кормовую базу планктоноядных рыб. Так, например, он приводит к снижению популяции шпрота, кильки, сельди и кефалевых.
Гребневик берое, в свою очередь, является «давним соперником» мнемиопсиса, питаясь им. Ученые Южного научного центра РАН и Каспийского филиала Института океанологии РАН рассчитывают, что Beroe ovata поможет восстановить экологическое равновесие на Каспии.
Оставьте свой комментарий первым.