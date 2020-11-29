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ЛАДА.kz » Экология

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 08:55

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Новый вид живых организмов обнаружили в Каспии

Учёные впервые обнаружили в Каспийском море желетелый гребневик берое (Beroe ovata). По мнению учёных, он поможет восстановить популяцию некоторых видов рыб. Об этом сообщается на сайте Rg.ru.

Иллюстративное фото с сайта rg.ru
Российские учёные, как передаёт rg.ru, обнаружили в Каспийском море желетелый гребневик берое. По их мнению, новый обитатель моря поспособствует восстановлению популяции отдельных видов рыб.

- Во время отбора проб на одной из станций мы обнаружили несколько особей гребневика берое размером до двух сантиметров, - рассказал кандидат биологических наук Владимир Саяпин, научный сотрудник Южного научного центра Российской академии наук.

С 2000-х годов в Каспийском море начал широко распространяться другой гребневик - мнемиопсис, который питается кормовым зоопланктоном и подрывает кормовую базу планктоноядных рыб. Так, например, он приводит к снижению популяции шпрота, кильки, сельди и кефалевых.

Гребневик берое, в свою очередь, является «давним соперником» мнемиопсиса, питаясь им. Ученые Южного научного центра РАН и Каспийского филиала Института океанологии РАН рассчитывают, что Beroe ovata поможет восстановить экологическое равновесие на Каспии.




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