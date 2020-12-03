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ЛАДА.kz » Экология

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 12:54

Просмотров: 1630

Мангистау будет находиться под влиянием мощного сибирского антициклона

В ближайшее время территория региона будет находится под влиянием мощного сибирского антициклона, температурный фон будет понижаться. Об этом сообщила директор филиала РГП «Казгидромет» по Мангистауской области Айгуль Тулеугалиева.

Фото из доступных источников
Ночью 3 декабря местные синоптики прогнозировали понижение температуры воздуха на северо-востоке области до 15°С - 20°С мороза.

- Прогноз оправдался. Вероятность выпадения осадков невелика. В связи с тем, что в ближайшие сутки территория региона будет находится под влиянием мощного сибирского антициклона, температурный фон будет понижаться. Он задержится на несколько дней, - поделилась Айгуль Тулеугалиева.


Сегодня в ночь, 4 декабря, температура будет ниже на севере-востоке региона. Похолодание ощутят жители Бейнеуского района, станции Опорная.

В ночь на 3 декабря в Актау зафиксировано - 2°С. В предстоящую ночь в городе ориентировочно ожидается мороз до 3 — 5°С.



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Комментарии ( 2 )

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Good Citizen (Посетители) Сегодня, 14:23
может нас все-таки обойдёшь, а, уважаемый сибирский антициклон, мощный?
 
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Ingul (Посетители) Сегодня, 13:29
Эти синоптики что хотят то и делают.
Зачем нам сибирский антициклон?
Давайте южный циклон! uhmylka
 
 

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