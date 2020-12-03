Мангистау будет находиться под влиянием мощного сибирского антициклона

- Прогноз оправдался. Вероятность выпадения осадков невелика. В связи с тем, что в ближайшие сутки территория региона будет находится под влиянием мощного сибирского антициклона, температурный фон будет понижаться. Он задержится на несколько дней, - поделилась Айгуль Тулеугалиева.

Ночью 3 декабря местные синоптики прогнозировали понижение температуры воздуха на северо-востоке области до 15°С - 20°С мороза.Сегодня в ночь, 4 декабря, температура будет ниже на севере-востоке региона. Похолодание ощутят жители Бейнеуского района, станции Опорная.В ночь на 3 декабря в Актау зафиксировано - 2°С. В предстоящую ночь в городе ориентировочно ожидается мороз до 3 — 5°С.