Жители Актау снова сняли «лисий хвост» над АО «КазАзот»

Жители Актау сняли на видео дым желтого цвета, исходящий из труб завода АО «КазАзот». Большинство пользователей Сети выразили опасение по этому поводу, так как, по их мнению, выделения могут оказаться ядовитыми.- Это не первый раз. Часто такое бывает, одно интересно - департамент экологии как-то контролирует это? Мы дышим этим бесконечно, завод не так уж и далеко от нас расположен, - отметил один из пользователей СетиРедакция ожидает официальный комментарий от департамента экологии Мангистауской области и от руководства АО «КазАзот».