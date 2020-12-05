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ЛАДА.kz » Экология

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 18:27

Просмотров: 866

Жители Актау снова сняли «лисий хвост» над АО «КазАзот»

Шлейф дыма желтого цвета, выходящего из труб на заводе акционерного общества (АО) «КазАзот» сняли на видео очевидцы.

Фото пользователей Сети
Жители Актау сняли на видео дым желтого цвета, исходящий из труб завода АО «КазАзот». Большинство пользователей Сети выразили опасение по этому поводу, так как, по их мнению, выделения могут оказаться ядовитыми.

Жители Актау снова сняли «лисий хвост» над АО «КазАзот»


- Это не первый раз. Часто такое бывает, одно интересно - департамент экологии как-то контролирует это? Мы дышим этим бесконечно, завод не так уж и далеко от нас расположен, - отметил один из пользователей Сети

Редакция ожидает официальный комментарий от департамента экологии Мангистауской области и от руководства АО «КазАзот».




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Комментарии ( 4 )

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Multiverse (Посетители) Сегодня, 21:33
Говорят аксакалы, те что планировали переименовать Узень в Бекет-Ату, тоже очень не довольны деятельностью т.н. экологов. Грозятся одиночные пикеты около конторы экологов устроить)))
 
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  • rastolkuy
 СаМ (Посетители) Сегодня, 20:31
Куда смотрит департамент экологии?

Плевать они хотели на эти всякие комитеты, департаменты и управлении, у них крыша куда повыше. Поэтому, общественности Актау и области нужно обращаться в адрес Президента и Премьер-министра РК, то получится как "собака гавкает, а караван..."
 
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  • rastolkuy
 Daulet201999 (Посетители) Сегодня, 20:18
Нас травят а вы молчите.
 
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  • rastolkuy
 saktau (Посетители) Сегодня, 19:26
Куда смотрит департамент экологии? Это же ужас
 
 

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