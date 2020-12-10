Спутниковые ошейники надели на сайгаков в Мангистау

- Благодаря отслеживанию перемещений животных, в течение 11 лет специалисты АСБК получают ценную научную информацию, которая применяется и на практике, в том числе для охранных мероприятий ПО «Охотзоопром». Удалось более детально изучить места окота, остановок и зимовок сайгаков, - сообщили в АСБК.

Спутниковыми ошейниками снабдили шесть сайгаков из уральской и устюртской популяций.В отловах и мечении сайгаков принимали участие специалисты АСБК, Центра переселения диких животных ПО «Охотзоопром» и Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности Комитета науки МОН РК.Мероприятия по изучению сайгаков проводятся в рамках Природоохранной инициативы «Алтын Дала» при поддержке Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК, Франкфуртского зоологического общества (FZS), Королевского общества защиты птиц (RSPB) и Фауна и Флора Интернейшнл (FFI). Финансовое обеспечение для мечения сайгаков в 2020 году предоставило АО «Каспийский трубопроводный Консорциум-К».АСБК применяет спутниковое мечение сайгаков с 2009 года. С тех пор было установлено около 180 спутниковых ошейников.Устройства представляют собой ошейники со спутниковыми передатчиками, которые отправляют информацию о перемещениях животных в среднем четыре раза в день. Ошейники работают около двух лет, после чего автоматически отстёгиваются. Если передатчик не повреждён, то он может использоваться многократно, необходима лишь своевременная замена батареи.Разработана полная карта путей миграции сайгаков. Уточнены ареалы северо-восточной, тургайской и тенгиз-коргалжынской группировок бетпакдалинской популяции и обособленной прикаспийской группировки.Весомый вклад внесён и в расширение сети охраняемых территорий. Так, в результате получения данных о сайгаках бетпакдалинской популяции, было дополнительно обосновано создание резервата «Алтын Дала», увеличена территория Иргиз-Тургайского резервата, определены границы первого в Казахстане экологического коридора Иргиз-Тургай-Жыланшык.Кроме этого, спутниковая телеметрия помогла изучить влияние линейной инфраструктуры на животных. К примеру, выяснено, что сайгаки избегают пересечения железнодорожных и автомобильных дорог - любая дорога с интенсивным движением с большой вероятностью может сократить ареал вида. Это стало основанием для поднятия вопроса об изменении маршрута планируемого транспортного коридора «Центр-Запад».