«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 10 Декабря
-2...-3
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 420.16 KZT
  • €1 = 508.52 KZT
  • 1 RUB = 5.72 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Экология

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 19:12

Просмотров: 786

Спутниковые ошейники надели на сайгаков в Мангистау

Животные были помечены спутниковыми передатчиками для изучения миграции и поведения, а также для уточнения распределения популяций вида. Об этом сообщает Казахстанская ассоциация сохранения биоразнообразия (АСБК).

Фото предоставили в АСБК
Спутниковыми ошейниками снабдили шесть сайгаков из уральской и устюртской популяций.

В отловах и мечении сайгаков принимали участие специалисты АСБК, Центра переселения диких животных ПО «Охотзоопром» и Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности Комитета науки МОН РК.

Мероприятия по изучению сайгаков проводятся в рамках Природоохранной инициативы «Алтын Дала» при поддержке Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК, Франкфуртского зоологического общества (FZS), Королевского общества защиты птиц (RSPB) и Фауна и Флора Интернейшнл (FFI). Финансовое обеспечение для мечения сайгаков в 2020 году предоставило  АО «Каспийский трубопроводный Консорциум-К». 

Спутниковые ошейники надели на сайгаков в Мангистау


АСБК применяет спутниковое мечение сайгаков с 2009 года. С тех пор было установлено около 180 спутниковых ошейников. 

Устройства представляют собой ошейники со спутниковыми передатчиками, которые отправляют информацию о перемещениях животных в среднем четыре раза в день. Ошейники работают около двух лет, после чего автоматически отстёгиваются. Если передатчик не повреждён, то он может использоваться многократно, необходима лишь своевременная замена батареи.

- Благодаря отслеживанию перемещений животных, в течение 11 лет специалисты АСБК получают ценную научную информацию, которая применяется и на практике, в том числе для охранных мероприятий ПО «Охотзоопром». Удалось более детально изучить места окота, остановок и зимовок сайгаков, - сообщили в АСБК.


Спутниковые ошейники надели на сайгаков в Мангистау


Разработана полная карта путей миграции сайгаков. Уточнены ареалы северо-восточной, тургайской и тенгиз-коргалжынской группировок бетпакдалинской популяции и обособленной прикаспийской группировки. 

Весомый вклад внесён и в расширение сети охраняемых территорий. Так, в результате получения данных о сайгаках бетпакдалинской популяции, было дополнительно обосновано создание резервата «Алтын Дала», увеличена территория Иргиз-Тургайского резервата, определены границы первого в Казахстане экологического коридора Иргиз-Тургай-Жыланшык.

Кроме этого, спутниковая телеметрия помогла изучить влияние линейной инфраструктуры на животных. К примеру, выяснено, что сайгаки избегают пересечения железнодорожных и автомобильных дорог - любая дорога с интенсивным движением с большой вероятностью может сократить ареал вида. Это стало основанием для поднятия вопроса об изменении маршрута планируемого транспортного коридора «Центр-Запад».



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика