Лодка протаранила стаю уток в Мангистау

- Ужасное отношение к нашей природе. Смотреть на такое больно. Это просто бесчеловечно! О каком уровне культуры можно говорить при таком безобразном отношении? Такое больше нельзя допускать! И за это, конечно же, нужно наказывать, - прокомментировала Самал Ибраева.

- Эти уроды похуже тех индивидов, которые избивали тюленей и душили собаку дверцей холодильника. Вот что значит, у каждого свои взгляды и ценности в жизни. На месте этих дикарей любовался бы этой красотой и постарался бы снять красивые кадры или ролик, которые покорили бы сердца многих людей, - возмутился Азамат Сарсенбаев.

Самал Ибраева и Азамат Сарсенбаев разместили видеозапись на своих страницах в социальных сетях. Предположительно, видео снято в районе Форт-Шевченко.Комитет лесного хозяйства и животного мира Минэкологии направил видеозапись в полицию для выяснения обстоятельств и установления личностей.О подобных случаях жестокого обращения с животными Самал Ибраева просит сообщать по номеру: +77017932418.Как считает Азамат Сарсенбаев, таких людей необходимо привлекать к ответственности по всей строгости закона.