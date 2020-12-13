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ЛАДА.kz » Экология

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 12:52

Просмотров: 2062

Лодка протаранила стаю уток в Мангистау

Видеозапись прокомментировали директор департамента по связям с общественностью Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Самал Ибраева и автор ролика о фламинго на озере Караколь Азамат Сарсенбаев.

Кадр видео
Самал Ибраева и Азамат Сарсенбаев разместили видеозапись на своих страницах в социальных сетях. Предположительно, видео снято в районе Форт-Шевченко.

- Ужасное отношение к нашей природе. Смотреть на такое больно. Это просто бесчеловечно! О каком уровне культуры можно говорить при таком безобразном отношении? Такое больше нельзя допускать! И за это, конечно же, нужно наказывать, - прокомментировала Самал Ибраева.


Комитет лесного хозяйства и животного мира Минэкологии направил видеозапись в полицию для выяснения обстоятельств и установления личностей.

О подобных случаях жестокого обращения с животными Самал Ибраева просит сообщать по номеру: +77017932418.

Как считает Азамат Сарсенбаев, таких людей необходимо привлекать к ответственности по всей строгости закона.

- Эти уроды похуже тех индивидов, которые избивали тюленей и душили собаку дверцей холодильника. Вот что значит, у каждого свои взгляды и ценности в жизни. На месте этих дикарей любовался бы этой красотой и постарался бы снять красивые кадры или ролик, которые покорили бы сердца многих людей, - возмутился Азамат Сарсенбаев.





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Комментарии ( 3 )

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Thornhill (Посетители) Сегодня, 15:24
Это называется "техника в руках дикарей"!
 
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Multiverse (Посетители) Сегодня, 14:48
Походу это какой-то звериный барановирус людей атакует (((
Ну ни чего, тюленя задолбили и тем ни чего не было а теперь этим ни чего не будет ?
 
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  • Multiverse
  • Suvorov30
  • zhanslu66
  • Краснов
 Феникс (Посетители) Сегодня, 14:36
Это уже какая то эпидемия, идиоты которые демонстрируют свою жестокость к слабым и беззащитным - будто гордятся своими поступками показывая своё превосходство. Животные так же как и люди чувствуют боль и страдания, только отпор не могут дать своим обидчикам. Садистов надо наказывать не денежными штрафами в размерах МРП и порицанием, а более серьёзно. Сомневаюсь что этих убогих людишек можно научить состраданию. Знаю одно всё в этой жизни возвращается бумерангом, только потом не спрашивайте - ЗА ЧТО?
 
 

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