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ЛАДА.kz » Экология

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 15:42

Просмотров: 599

Эколог: У Казахстана есть огромный риск уронить имидж среди Прикаспийских стран

У Казахстана есть огромный риск уронить имидж среди Прикаспийских стран, если не предпринять реальные меры, так считает председатель Регионального экологического совета Мангистауской области Кажимурат Хайрушев. Об этом на своем Telegram-канале информирует министерство экологии.

На встече с министром экологии
На встрече с министром экологии, геологии и природных ресурсов страны Магзумом Мирзагалиевым Кажимурат Хайрушев рассказал об экологических проблемах региона. В частности, он рассказал о частных нарушениях экологических требований нефтегазовыми компаниями и о ликвидации разливов нефти на случай порыва нефтепроводов.

Эколог: У Казахстана есть огромный риск уронить имидж среди Прикаспийских стран


- Чтобы иметь возможность не загрязнять Каспийское море, необходимо установить онлайн мониторинг на объектах нефтегазовых месторождений. Кроме того, есть вопросы, связанные с ТБО. У Казахстана есть огромный риск уронить имидж среди Прикаспийских стран, если не предпринять реальные меры, - считает Кажимурат Хайрушев.


Эколог: У Казахстана есть огромный риск уронить имидж среди Прикаспийских стран


Эко-амбассадор Адильбек Козабаков поднял вопрос о необходимости номинировать озеро Караколь в Рамсарский список водно-болотных угодий. Он разъяснил понятие Рамсарской конвенции и пользу для природы Казахстана от этого серьезного международного документа, говоря о теме Всемирного дня дикой природы на 2020 год «Защита жизни на Земле».

Эколог: У Казахстана есть огромный риск уронить имидж среди Прикаспийских стран


Проблемные вопросы касательно озеленения в регионе озвучил Кирилл Осин.

Также шел разговор о необходимости уделить должное внимание экологическому воспитанию подрастающего поколения в школах и вузах. Помимо этого, обсуждались проблемы вокруг пыления карьеров щебня в районе Шетпе, рекультивации хвостохранилища Кошкар-Ата, ужесточении административного и уголовного преследования граждан, которые совершают правонарушения. Не остался в стороне и вопрос борьбы с браконьерством на Каспии.



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Комментарии ( 2 )

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  • Aleksa-N
 aalleennaa69 (Посетители) Сегодня, 16:49
Ха ха ха !!! Казахстан давно уже уронил свой имидж среди населения и ещё опускаемся все ниже и ниже ждём 2050 год
 
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  • Aleksa-N
 мунайши73 (Посетители) Сегодня, 16:15
Похоже экологов не берут ни какие вирусы.
 
 

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