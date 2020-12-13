Эколог: У Казахстана есть огромный риск уронить имидж среди Прикаспийских стран

- Чтобы иметь возможность не загрязнять Каспийское море, необходимо установить онлайн мониторинг на объектах нефтегазовых месторождений. Кроме того, есть вопросы, связанные с ТБО. У Казахстана есть огромный риск уронить имидж среди Прикаспийских стран, если не предпринять реальные меры, - считает Кажимурат Хайрушев.

На встрече с министром экологии, геологии и природных ресурсов страны Магзумом Мирзагалиевым Кажимурат Хайрушев рассказал об экологических проблемах региона. В частности, он рассказал о частных нарушениях экологических требований нефтегазовыми компаниями и о ликвидации разливов нефти на случай порыва нефтепроводов.Эко-амбассадор Адильбек Козабаков поднял вопрос о необходимости номинировать озеро Караколь в Рамсарский список водно-болотных угодий. Он разъяснил понятие Рамсарской конвенции и пользу для природы Казахстана от этого серьезного международного документа, говоря о теме Всемирного дня дикой природы на 2020 год «Защита жизни на Земле».Проблемные вопросы касательно озеленения в регионе озвучил Кирилл Осин.Также шел разговор о необходимости уделить должное внимание экологическому воспитанию подрастающего поколения в школах и вузах. Помимо этого, обсуждались проблемы вокруг пыления карьеров щебня в районе Шетпе, рекультивации хвостохранилища Кошкар-Ата, ужесточении административного и уголовного преследования граждан, которые совершают правонарушения. Не остался в стороне и вопрос борьбы с браконьерством на Каспии.