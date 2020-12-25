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ЛАДА.kz » Экология

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:43

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На озере Караколь установили стенды с информацией о запрете полётов дронов

Об этом сообщил член координационного комитета Рамсарской региональной инициативы Центральной Азии Адильбек Козыбаков.

Фото Адильбека Козыбакова
Адильбек Козыбаков сообщил, что сегодня служба охраны Каракия-Каракольского государственного природного заказника в нескольких точках озера Караколь установила дополнительные билборды с информацией о режиме охраны, в том числе о запрете снимков дронами без соответствующего разрешения.

На озере Караколь установили стенды с информацией о запрете полётов дронов


На озере Караколь установили стенды с информацией о запрете полётов дронов


- И даже при наличии разрешения на съемки дронами озера Караколь обязательным условием является сопровождение инспекторами Устюртского заповедника либо Мангистауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира, чтобы не допустить излишнее беспокойство птиц, в том числе краснокнижных видов, на особо охраняемой природной территории, - сказал Адильбек Козыбаков.

Адильбек Козыбаков на своей странице в Facebook выражает благодарность руководству и инспекторам Устюртского заповедника за сегодняшний труд, результаты которого имеют характер прямого воздействия на сознание потенциальных нарушителей.

- Отдельное спасибо инспекторам Айбергену Сейтназарову, Бекену Джанасову, Манасу Отесинову и Нурлыбеку Кузенбай, которые круглый год охраняют весь Каракия-Каракольский заказник на огромной площади 137 тысяч га в режиме семи дней в неделю и 24 часа в сутки. Надеюсь, теперь никто не будет беспокоить тех же фламинго и других птиц на озере Караколь, и с каждым годом птичье население техногенного водоема будет только возрастать на радость всем нам, - отметил Адильбек Козыбаков.



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