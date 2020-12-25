В Мангистау утвердили план озеленения населённых пунктов

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В областном акимате утвердили план озеленения населенных пунктов на территории Мангистауской области. Документ предоставили на согласование в Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК.



По словам Дуйсена Кусбекова, в ближайшие пять лет в Мангистау планируется вырастить более 200 тысяч деревьев.



- Вокруг каждого населенного пункта мы собираемся создать до 2,5 тысяч гектаров зеленых насаждений. В приоритете – саксаул, - сообщил Дуйсен Кусбеков.