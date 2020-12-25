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ЛАДА.kz » Экология

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 17:58

Просмотров: 468

В Мангистау утвердили план озеленения населённых пунктов

План по высадке деревьев в населенных пунктах утвердили в Мангистауской области. Об этом на брифинге в Центре общественных коммуникаций сообщил Дуйсен Кусбеков, руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования региона.

Фото из архива Lada.kz
В областном акимате утвердили план озеленения населенных пунктов на территории Мангистауской области. Документ предоставили на согласование в Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК.

По словам Дуйсена Кусбекова, в ближайшие пять лет в Мангистау планируется вырастить более 200 тысяч деревьев.

- Вокруг каждого населенного пункта мы собираемся создать до 2,5 тысяч гектаров зеленых насаждений. В приоритете – саксаул, - сообщил Дуйсен Кусбеков.



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Комментарии ( 2 )

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mer (Посетители) Сегодня, 20:24
План по распилу бюджета готов, осталось найти участников, кто отвалит откат по "вкуснее" . Ведь жизнь, наших акиматовских сейчас, заключается всё только в том, кто больше откатит, вы же тут все временные.
 
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  • мунайши73
 Сухов. (Посетители) Сегодня, 19:45

- Вокруг каждого населенного пункта мы собираемся создать до 2,5 тысяч гектаров зеленых насаждений. В приоритете – саксаул.

Вот кто!,всё!, придумал это - сам такое дерево.

Это точно.
 
 

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