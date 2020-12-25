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ЛАДА.kz » Экология

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 17:56

Просмотров: 347

Несанкционированные свалки в Мангистау выявили с помощью спутников

С помощью данных со спутников в Мангистауской области выявили 148 незаконных свалок. Об этом сообщил Руслан Тукенов, руководитель областного департамента экологии.

Иллюстративное фото
В Мангистауской области выявили 148 нелегальных свалок с применением данных с искусственных спутников Земли. По словам Руслана Тукенова, из этих свалок 84 были расположены в Актау, в Мунайлинском районе – 48, в Тупкараганском – 16.

- В настоящее время местными исполнительными органами с привлечением бизнес-сообществ утилизирован мусор на 85 объектах. На территории Актау устранили 37 свалок, в Мунайлы – 33, а в Тупкараганском районе – 15, - сообщил Руслан Тукенов.

По его словам, департамент экологии собирается расширить территорию, на которой отслеживаются нелегальные свалки.

- В этом году планируется расширить зону космического мониторинга на Жанаозен, а также Бейнеуский, Мангистауский и Каракиянский районы, - добавил Руслан Тукенов.



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Комментарии ( 2 )

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mer (Посетители) Сегодня, 20:29
Они свалки выявляют, в что с этого?
 
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Сухов. (Посетители) Сегодня, 19:57
Несанкционированные свалки в Мангистау выявили с помощью спутников.

Баркашей на осетровую рыбу выявляли бы со спутников в "злачных" местах... look
Нашли что выявлять!.

Это точно.
 
 

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