Несанкционированные свалки в Мангистау выявили с помощью спутников.

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В Мангистауской области выявили 148 нелегальных свалок с применением данных с искусственных спутников Земли. По словам Руслана Тукенова, из этих свалок 84 были расположены в Актау, в Мунайлинском районе – 48, в Тупкараганском – 16.



- В настоящее время местными исполнительными органами с привлечением бизнес-сообществ утилизирован мусор на 85 объектах. На территории Актау устранили 37 свалок, в Мунайлы – 33, а в Тупкараганском районе – 15, - сообщил Руслан Тукенов.



По его словам, департамент экологии собирается расширить территорию, на которой отслеживаются нелегальные свалки.



- В этом году планируется расширить зону космического мониторинга на Жанаозен, а также Бейнеуский, Мангистауский и Каракиянский районы, - добавил Руслан Тукенов.