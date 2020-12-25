На разработку решения экологических проблем Каспия выделили 40 миллионов тенге

Фото предоставлено центром общественных коммуникаций Мангистауской области

Из бюджета Мангистауской области выделили 40 миллионов тенге на финансирование комплекса научно-прикладных исследований устойчивого развития побережья Каспия. На территории региона планируется осуществить 27 проектов.



По словам Дуйсена Кубатаева, программа необходима для того, чтобы охрана и воспроизводство биологических ресурсов Каспия соответствовали современным требованиям.



- Зона промышленного рыболовства в области составляет 1350 километров. Она тянется от Суйе до канала «Прорва» на туркменской границе Каспийского моря. Шесть рыбохозяйственных районов разделены на 35 участков. Из них 26 участков закреплены за 19 природопользователями, а девять находятся в резерве, - добавил Дуйсен Кубатаев.