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ЛАДА.kz » Экология

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:07

Просмотров: 2953

Министерство экологии подтвердило превышение диоксида азота и метана в воздухе Актау

В Министерстве экологии предполагают, что источники загрязнения воздуха связаны с деятельностью крупных предприятий.

Фото из доступных источников
По результатам лабораторного контроля, как сообщили в департаменте экологии региона, наблюдалось превышение предельно допустимой концентрации в выбросах загрязняющих веществ в атмосферу на территории города. В частности, превышение предельно допустимой концентрации диоксида азота - в 1,5 раза, метана - в 1,8 раза.

По метеорологическим данным Мангистауского филиала РГП «Казгидромет», также подтвердилось превышение диоксида азота на стационарных постах в 15 и 33 микрорайонах. При этом направление ветра в сторону «Восток северо-восток» 4/5 м/сек, с 18:00 до 23:00 часов изменилось направление в сторону «Восток юго-восток» 2/4 м/сек.

По линии розы ветров, выбросы загрязняющих веществ осуществляются со стороны таких предприятий как: ТОО «МАЭК-Казатомпром», АО «КазАзот», ТОО «Каспий битум», ТОО «Mangystau Oil Refining», СЭЗ «Морпорт Актау», АО «Казтрансойл» и другие.

«Специалисты департамента экологии предполагают, что источники загрязнения воздуха связаны с деятельностью вышеназванных предприятий. Они намерены обратиться на имя специализированного природоохранного прокурора региона. После того, как надзорным органом будет внесён акт прокурорского реагирования для проведения внеплановой проверки, экологи установят виновное лицо. О результатах проверки будет сообщено дополнительно», - добавили в Министерстве экологии.



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Комментарии ( 8 )

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PoZitron (Посетители) Сегодня, 20:59
makenych,Чернобыль никого и ничему не научил. Там также люди не были вовремя предупреждёны, случилась авария, люди гуляли с детьми на улице, пока верхушка думу думала...
 
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 Ingul (Посетители) Сегодня, 19:13
Разве это правильно: в случае ЧП спрашивать разрешение на внеплановую проверку у прокуратуры?
Перетравят всех пока получите разрешение.
 
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 sergofan (Посетители) Сегодня, 19:02
Про МАЭК ваще фигню написали, имхо. Какие оттуда выбросы, электроэнергии? Или дистиллята? bazar
 
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 malovdmitriy (Посетители) Сегодня, 18:24
СаМ,
Зато 112 заблокировать пришлось. Достали смсками типа "внимание, завтра ветерок дует".
А вообще меня удивляют работающие там лица, которые создают эти выбросы. Ведь своих же детей в городе травят этим! Эти выбросы не случайны. Они чаще всего ночью происходят, пока никто не видит. По утрам только уходящий за горизонт дымок виден каждый раз.
 
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 СаМ (Посетители) Сегодня, 17:26
Согласен с тов.makenych .Если произошел выброс, почему народ должен узнать друг от друга. А вдруг случиться землетрясение в черте города или большой взрыв как в Бейруте, кто должен предупреждать нас, разве не соответствующие органы акиматов. Где же они, где МЧС? Если кто нас слышит наверху, накажите их по полной за это безобразие
 
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 makenych (Посетители) Сегодня, 17:09
Все понимаем ну случилась авария ну сообщите вы рассылкой смс, рупоры в городе на миллионы навесили почему все молчали?
За такие бездействия наказывать надо руководство по ЧС за бездействие, ваша забота о народе переходит все границы.
Ещё и совесть позволяет писать о всплеске коронавируса в городе.
 
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 Pluto (Посетители) Сегодня, 16:54
Если не КазАзот то угадай кто? Одно слово азот это говорит о многом.

Оксид азота (диоксид азота, двуокись азота) NO2— бинарное неорганическое соединение азота с кислородом. Представляет собой ядовитый газ красно-бурого цвета с резким неприятным запахом или желтоватую жидкость. А теперь скажите где происходят регулярные выбросы из дымовой трубы дыма такого цвета? В народе "лисий хвост"
 
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 babe (Посетители) Сегодня, 16:11
А потом думаем , откуда у нас столько детей инвалидов и раковых больных!
 
 

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