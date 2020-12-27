Министерство экологии подтвердило превышение диоксида азота и метана в воздухе Актау

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По результатам лабораторного контроля, как сообщили в департаменте экологии региона, наблюдалось превышение предельно допустимой концентрации в выбросах загрязняющих веществ в атмосферу на территории города. В частности, превышение предельно допустимой концентрации диоксида азота - в 1,5 раза, метана - в 1,8 раза.



По метеорологическим данным Мангистауского филиала РГП «Казгидромет», также подтвердилось превышение диоксида азота на стационарных постах в 15 и 33 микрорайонах. При этом направление ветра в сторону «Восток северо-восток» 4/5 м/сек, с 18:00 до 23:00 часов изменилось направление в сторону «Восток юго-восток» 2/4 м/сек.



По линии розы ветров, выбросы загрязняющих веществ осуществляются со стороны таких предприятий как: ТОО «МАЭК-Казатомпром», АО «КазАзот», ТОО «Каспий битум», ТОО «Mangystau Oil Refining», СЭЗ «Морпорт Актау», АО «Казтрансойл» и другие.



«Специалисты департамента экологии предполагают, что источники загрязнения воздуха связаны с деятельностью вышеназванных предприятий. Они намерены обратиться на имя специализированного природоохранного прокурора региона. После того, как надзорным органом будет внесён акт прокурорского реагирования для проведения внеплановой проверки, экологи установят виновное лицо. О результатах проверки будет сообщено дополнительно», - добавили в Министерстве экологии.