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ЛАДА.kz » Экология

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 12:03

Просмотров: 328

Удивительное видео про лебедей снял житель Актау

Автор вирусного ролика про фламинго снял новое видео. В первый день нового года он снял крупную стаю лебедей на озере Караколь.

Скриншот видеоролика
Азамат Сарсенбаев - автор нашумевшего видео со стаей фламинго - на этот раз запечатлел большую стаю лебедей в заповедной зоне.

- Более 100 000 лебедей зимуют на нашей земле. Даже я, всю жизнь прожив здесь, не видел ничего подобного. Когда снимал, непроизвольно дрожали руки - дыхание перехватывало от эмоций. Это неописуемое зрелище, - поделился Азамат.

Автор ролика отметил, что посвятил видео с лебедями всем казахстанцам, живущим за границей.

- Надеюсь на то, что посмотревшие хоть на миг почувствует близость Родины, - добавил Азамат.



Напомним, ранее пользователь Сети снял на видео стаю фламинго.



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Комментарии ( 1 )

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Василий Кравчук (Посетители) Сегодня, 12:25
?
(
а что так можно было? lol

На озере Караколь установили стенды с информацией о запрете полётов дронов

https://www.lada.kz/aktau_news/ecology/86852-na-ozere-karakol-ustanovili-stendy-
s-informaciey-o-zaprete-poletov-dronov.html
 
 

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