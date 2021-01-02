Удивительное видео про лебедей снял житель Актау

Скриншот видеоролика
Азамат Сарсенбаев - автор нашумевшего видео со стаей фламинго - на этот раз запечатлел большую стаю лебедей в заповедной зоне.
- Более 100 000 лебедей зимуют на нашей земле. Даже я, всю жизнь прожив здесь, не видел ничего подобного. Когда снимал, непроизвольно дрожали руки - дыхание перехватывало от эмоций. Это неописуемое зрелище, - поделился Азамат.
Автор ролика отметил, что посвятил видео с лебедями всем казахстанцам, живущим за границей.
- Надеюсь на то, что посмотревшие хоть на миг почувствует близость Родины, - добавил Азамат.
Напомним, ранее пользователь Сети снял на видео стаю фламинго.
- Более 100 000 лебедей зимуют на нашей земле. Даже я, всю жизнь прожив здесь, не видел ничего подобного. Когда снимал, непроизвольно дрожали руки - дыхание перехватывало от эмоций. Это неописуемое зрелище, - поделился Азамат.
Автор ролика отметил, что посвятил видео с лебедями всем казахстанцам, живущим за границей.
- Надеюсь на то, что посмотревшие хоть на миг почувствует близость Родины, - добавил Азамат.
Напомним, ранее пользователь Сети снял на видео стаю фламинго.