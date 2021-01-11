Предприятие «КазАзот» оштрафовали на 250 тысяч тенге за нанесение вреда окружающей среде

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Департамент экологии по Мангистауской области провёл внеплановую проверку в отношении АО «КазАзот».
Поводом для проверки стало то, что 5 декабря шлейф дыма жёлтого цвета, выходящего из трубы предприятия «КазАзот», сняли на видео очевидцы.
- Вследствие выхода из строя (перегорел) пускового включателя электродвигателя турбокомпрессора агрегата №7 на подстанции остановился турбокомпрессор агрегата, в итоге произошёл кратковременный выброс остаточного количества в системе нитрозных газов в атмосферу в количестве 0,042 тонны, - сообщили в департаменте экологии по Мангистауской области.
Экологи наложили административный штраф по статье 324-1 в размере суммы нанесённого окружающей среде вреда, и предъявлен ущерб на общую сумму 246 510 тенге. Эта сумма уже поступила в бюджет государства.
Напомним, ранее жители Актау выражали опасение по этому поводу, так как, по их мнению, выделения могли быть ядовитыми.
Поводом для проверки стало то, что 5 декабря шлейф дыма жёлтого цвета, выходящего из трубы предприятия «КазАзот», сняли на видео очевидцы.
- Вследствие выхода из строя (перегорел) пускового включателя электродвигателя турбокомпрессора агрегата №7 на подстанции остановился турбокомпрессор агрегата, в итоге произошёл кратковременный выброс остаточного количества в системе нитрозных газов в атмосферу в количестве 0,042 тонны, - сообщили в департаменте экологии по Мангистауской области.
Экологи наложили административный штраф по статье 324-1 в размере суммы нанесённого окружающей среде вреда, и предъявлен ущерб на общую сумму 246 510 тенге. Эта сумма уже поступила в бюджет государства.
Напомним, ранее жители Актау выражали опасение по этому поводу, так как, по их мнению, выделения могли быть ядовитыми.