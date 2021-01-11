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ЛАДА.kz » Экология

Диляра Искакова

Опубликовано: Сегодня, 17:08

Просмотров: 983

Предприятие «КазАзот» оштрафовали на 250 тысяч тенге за нанесение вреда окружающей среде

Экологи оштрафовали АО «КазАзот» после того, как жители Актау сообщили о дыме жёлтого цвета, исходящего из трубы предприятия. Компания оплатила штраф. Об этом сообщили в департаменте экологии по Мангистауской области.

Фото пользователя Лада.kz
Департамент экологии по Мангистауской области провёл внеплановую проверку в отношении АО «КазАзот».

Поводом для проверки стало то, что 5 декабря шлейф дыма жёлтого цвета, выходящего из трубы предприятия «КазАзот», сняли на видео очевидцы.

- Вследствие выхода из строя (перегорел) пускового включателя электродвигателя турбокомпрессора агрегата №7 на подстанции остановился турбокомпрессор агрегата, в итоге произошёл кратковременный выброс остаточного количества в системе нитрозных газов в атмосферу в количестве 0,042 тонны, - сообщили в департаменте экологии по Мангистауской области.

Экологи наложили административный штраф по статье 324-1 в размере суммы нанесённого окружающей среде вреда, и предъявлен ущерб на общую сумму 246 510 тенге. Эта сумма уже поступила в бюджет государства.

Напомним, ранее жители Актау выражали опасение по этому поводу, так как, по их мнению, выделения могли быть ядовитыми.



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Комментарии ( 7 )

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2garin (Посетители) Сегодня, 19:40
а че не 25000 или 2500тг...
 
-1
  • Сергей Владимиров
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guziev-v (Посетители) Сегодня, 19:28
Daulet201999,
Око,
что за глупости??? Какие боли? Какая потеря зрения???. До города даже не достало.
Судя по коментам, все те кто работает на Азоте должны уже слепые быть и с головной болью. Перестаньте чушь нести.
 
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Daulet201999 (Посетители) Сегодня, 18:27
Закройте его
 
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  • Космос
  • Сергей Владимиров
 yuriy.v (Посетители) Сегодня, 17:53
Может я сяду с телефоном возле трубы? 250К в день для бюджета, и мне 20% от штрафа в зп.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • синдбад
  • Космос
  • Сергей Владимиров
 Око (Посетители) Сегодня, 17:36
Так вот сколько стоят мои головные боли и спад зрения look

всё вижу
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +6
  • Ну Ну
  • smotritel
  • babushka
  • Космос
  • 2garin
  • Сергей Владимиров
 Username (Посетители) Сегодня, 17:31
Смешно, 250 000 тг.. Ещё бы три нолика к сумме прибавить
 
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  • синдбад
  • Ну Ну
  • yuriy.v
  • Космос
  • Сергей Владимиров
  • arelav_74
 tolk (Посетители) Сегодня, 17:22
Уа-ха-ха! 250тыс!

Если экологам там разместить свой наблюдательный пост,то они могут их штрафовать каждый день!
 
 

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