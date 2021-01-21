Браконьеров с мясом архаров на 26 миллионов тенге задержали в Мангистау

Факт браконьерства произошел в Каракиянском районе области 19 января.Инспекторы пытались остановить подозрительный автомобиль, однако находившиеся внутри машины нарушители требованиям сотрудников инспекции не подчинились.- При проведении оперативных действий на месте происшествия был задержан водитель автомашины, а позже – один из трех сбежавших пассажиров. При осмотре салона инспекторы обнаружили разделанное мясо двух архаров в четырех мешках и один пакет с мясом двух зайцев, - сообщил Талгат Аленов.Позже сотрудники инспекции нашли у нарушителей две шкуры архаров, отрезанную голову животного, части ног и спрятанное охотничье ружье. В отношении охотников проводятся следственные мероприятия по статье 339 Уголовного Кодекса Республики Казахстан.- По предварительным оценкам, сумма причиненного ущерба за незаконный отстрел двух архаров составляет 26 миллионов 253 тысячи тенге, - добавил Талгат Аленов.или(лат. Ovis ammon) — парнокопытное млекопитающее из семейства полорогих, обитающее в горных районах Средней и Центральной Азии, в том числе и на юге Сибири. Охраняется природоохранными организациями, а в международной Красной книге рассматривается как вид, близкий к уязвимому положению. Все пять подвидов архара, проживающие на территории Казахстана, занесены в Красную книгу государства.