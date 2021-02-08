Про интересантов строительства на Бозжыре рассказал журналист Вадим Борейко

Кадр из видеоматериала
Вадим Борейко на своём Youtube-канале подробно рассказал о переносе строительства возле Бозжыры за пределы территории Жабайушканского заказника.
В видео журналист рассказал о том, как прошли общественные слушания по разделу «Оценка воздействия на окружающую среду».
Он пролил свет на сеть подрядчиков и фирм-учредителей, которые стоят за строительством на уникальном природном объекте.
Напомним, ранее Вадим Борейко уже высказывался о начале строительства на Бозжыре.
В видео журналист рассказал о том, как прошли общественные слушания по разделу «Оценка воздействия на окружающую среду».
Он пролил свет на сеть подрядчиков и фирм-учредителей, которые стоят за строительством на уникальном природном объекте.
Напомним, ранее Вадим Борейко уже высказывался о начале строительства на Бозжыре.