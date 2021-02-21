Резкое похолодание прогнозируют в Актау

По информации сайта rp5.kz, плюсовая температура сменится морозами уже во вторник, 23 февраля. Вечером температура опустится до -11°C. На следующее утро, 24 февраля, синоптики прогнозируют -17°C с порывами ветра до 20 м/с. Ожидается снег. Морозы продержатся до пятницы.Аналогичный прогноз предоставляет сайт gismeteo.kz. По данным источника, 24 февраля столбик термометра покажет 15°C ниже нуля. Осадки в виде снега прогнозируются с 23 по 26 февраля.Как сообщает kazhydromet.kz, 24 февраля температура понизится до -13-15°C. С 23 по 26 февраля будет идти снег.