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ЛАДА.kz » Экология

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 14:33

Просмотров: 3970

Резкое похолодание прогнозируют в Актау

Похолодание до -17°C ожидается в ближайшую среду.

Фото автора из архива «Лады»
По информации сайта rp5.kz, плюсовая температура сменится морозами уже во вторник, 23 февраля. Вечером температура опустится до -11°C. На следующее утро, 24 февраля, синоптики прогнозируют -17°C с порывами ветра до 20 м/с. Ожидается снег. Морозы продержатся до пятницы.

Резкое похолодание прогнозируют в Актау


Аналогичный прогноз предоставляет сайт gismeteo.kz. По данным источника, 24 февраля столбик термометра покажет 15°C ниже нуля. Осадки в виде снега прогнозируются с 23 по 26 февраля.

Резкое похолодание прогнозируют в Актау


Как сообщает kazhydromet.kz, 24 февраля температура понизится до -13-15°C. С 23 по 26 февраля будет идти снег.

Резкое похолодание прогнозируют в Актау



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Комментарии ( 2 )

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-1
  • Fargo
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  • Empro
  • Галина63
 302847066 (Посетители) Сегодня, 15:23
Какой то жесткач нам светит на неделе, осадки и мороз.
 
-1
  • montgomery
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • tolk
  • Краснов
  • Dushman
 non_alcoholic (Посетители) Сегодня, 15:16
Дорожным службам обязательно скиньте , а то они как обычно после обеда только данные по количеству техники и апашек с лопатками рапортуют, а снег и лёд сами сходят.
 
 

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