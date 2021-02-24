Спасатели предупреждают о непогоде в Мангистау

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В четверг, 25 февраля, в Мангистауской области местами ожидается гололед.
На северо-востоке региона сохранится очень сильный мороз до -25°С.
На северо-востоке региона сохранится очень сильный мороз до -25°С.
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Среда, 24 Февраля
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