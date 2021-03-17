Гроза и пыльная буря ожидаются в Мангистау

- При угрозе штормового ветра, как сообщили спасатели, следует провести ревизии на балконах и лоджиях. Все легкие и объемные вещи закрепить или перенести в комнату. Отогнать от деревьев и ветхих строений личный автотранспорт. Максимально защитить стекла от выбивания и закрепить оконные рамы. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов, - сообщили в ведомстве.

По информации спасателей, завтра, 18 марта, в регионе местами ожидаются гроза и пыльная буря. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный с порывами 17-22 м/с.В Актау ночью 18 марта предвидится юго-восточный ветер с переходом на северо-западный с порывами 15-18 м/с.Тем временем, последствия в связи с пыльными бурями 17 марта сняли на видео в Актау и Жанаозене.