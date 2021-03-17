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ЛАДА.kz » Экология

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 19:22

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Гроза и пыльная буря ожидаются в Мангистау

Штормовое предупреждение объявили в регионе, сообщает пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям по Мангистауской области.

Кадр видео
По информации спасателей, завтра, 18 марта, в регионе местами ожидаются гроза и пыльная буря. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный с порывами 17-22 м/с.

В Актау ночью 18 марта предвидится юго-восточный ветер с переходом на северо-западный с порывами 15-18 м/с.

- При угрозе штормового ветра, как сообщили спасатели, следует провести ревизии на балконах и лоджиях. Все легкие и объемные вещи закрепить или перенести в комнату. Отогнать от деревьев и ветхих строений личный автотранспорт. Максимально защитить стекла от выбивания и закрепить оконные рамы. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов, - сообщили в ведомстве.


Тем временем, последствия в связи с пыльными бурями 17 марта сняли на видео в Актау и Жанаозене.




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