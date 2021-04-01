Пыльную бурю и сильный ветер прогнозируют в Мангистау

Фото из архива Lada.kz
О погоде на 2 апреля рассказали синоптики РГП «Казгидромет».
По данным специалистов, в Мангистау будет объявлено штормовое предупреждение.
- В регионе днем местами ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, местами 17-22 м/с. В Актау днем также ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, днем порывы 15-20 м/с, - отметили синоптики.
Напомним, 16 марта Мангистаускую область накрыла пыльная буря. Из-за этого в регионе перекрыли трассу Жетыбай-Шетпе.
По данным специалистов, в Мангистау будет объявлено штормовое предупреждение.
- В регионе днем местами ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, местами 17-22 м/с. В Актау днем также ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, днем порывы 15-20 м/с, - отметили синоптики.
Напомним, 16 марта Мангистаускую область накрыла пыльная буря. Из-за этого в регионе перекрыли трассу Жетыбай-Шетпе.
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