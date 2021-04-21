Массовую гибель верблюдов зафиксировали на Каспии

- Из-за сильного шторма туши животных выбросило на берег. В настоящее время районным акиматом, областным департаментом по чрезвычайным ситуациям и районной ветеринарной станцией ведется работа по ликвидации трупов погибших верблюдов, - сообщили в пресс-службе акима Мангистауской области.

Туши верблюдов были обнаружены вчера, 20 апреля, в месте под названием «Косе» (среди населения – «конюшня Досхана»).Специалисты считают, что животные утонули ранней весной.