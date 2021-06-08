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ЛАДА.kz » Экология

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 19:38

Просмотров: 1411

В Минэкологии прокомментировали изменение уровня Каспия

В Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов объяснили изменения уровня Каспия, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото из архива "Лады"
В министерстве заявили, что колебания уровня Каспийского моря - естественный природный процесс.

- В последние годы на него (уровень. - Прим.) влияет и глобальное изменение климата. В ответ на сообщения о колебаниях уровня Каспия наши эксперты сообщают, что уровень моря в целом подвержен значительным многолетним, межгодовым и сезонным колебаниям. Уровень Каспия испытывал колебания и раньше, в прошлом. И порой они были даже более значительными, чем в XX веке, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Как отмечают специалисты, подобные периодические колебания - проявление неустойчивого состояния замкнутого водоема с переменными условиями на внешних границах.

- Так, к примеру, активный спад уровня Каспия наблюдался с 30-х годов прошлого века: к 1977 году уровень моря снизился на три метра и опустился с отметки - 26 метров абс. до - 29 метров абс. А уже с 1978 года начался подъем уровня моря - на 2,5 метра к 1995 году. В период 1978-1995 годов происходило современное интенсивное повышение уровня Каспийского моря. За это время уровень моря повысился на 2,5 метра, и к 1995 году достиг отметки минус 26,62 метра. Средняя интенсивность подъема уровня за этот период составила около 14 сантиметров в год, а в отдельные годы – до 36 сантиметров, - пояснили в ведомстве.

Отмечается, что с 2005 года вновь наблюдается цикличный период снижения уровня Каспийского моря.

- То есть для Каспия характерны непериодические колебания уровня под воздействием ветра – сгонно-нагонные явления. К примеру, в северной части Каспия, в районе морского гидропоста «Жанбай», четко прослеживается сезонность проявления нагонно-сгонных явлений. Наибольшие частота и высота нагонов в этой части моря отмечаются обычно весной и осенью во время сильных и продолжительных ветров северо-восточных и юго-восточных направлений. Летом нагоны незначительны и повторяемость их мала. Так, подъем уровня моря возникает при скорости ветра 10-15 метров в секунду и продолжительности от 10-12 часов до 1-2 суток. При сильных ветрах, со скоростью 15-25 метров в секунду, их высота достигает 1,5-2 метров и более, - рассказали в министерстве.

Это объясняется тем, что в последние годы колебания уровня Каспийского моря обусловлены и соотношением характеристик водного баланса, изменяющихся под влиянием антропогенного изменения климата.

По данным экспертов, в период с 2006 по 2020 годы на акваторию Каспийского моря выпадало наименьшее количество осадков, а процессы испарения были более интенсивные. К тому же, из-за серии маловодных лет в бассейне реки Волги средний приток воды также был наименьшим. Главная причина этой маловодности - потепление климата, охватившее все северное полушарие.

- Таким образом, резюмируя, можно отметить, что понижение и повышение уровня Каспийского моря наблюдалось и в прошлом, и оно имеет долговременный природный циклический характер. В последние годы на состояние Каспия стало влиять и глобальное потепление климата, - заключили в Минэкологии.

Ранее в рубрике Нородные новости появилось видео, на котором показано, как изменилась береговая линия Актау за последние годы. На кадрах можно заметить, что за это время Каспийское море обмельчало. Вода заметно отошла от привычной береговой линии у яхт-клуба «Бриз», спуска в 4-м микрорайоне, санатория «Шагала», скалы в 4 микрорайоне, набережной в 9 микрорайоне и набережной 14-го микрорайона.



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Комментарии ( 2 )

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tolk (Посетители) Сегодня, 22:34
Каспий. 24+. 24-. Записывайте!

24года поднимается, 24года опускается. Через пятнадцать лет ,смоет вашу набережную и риксос. Вангую
 
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  • tolk
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 Ingul (Посетители) Сегодня, 19:53
Появилась возможность убрать камни и искореженный металл с берега моря и отремонтировать пирсы.
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