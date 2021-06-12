Одинокого лебедя в степи обнаружил житель Мангистау

Лебедя в степи житель области нашел сегодня, 12 июня. Мужчина обнаружил птицу недалеко от села Турыш в Бейнеуском районе области.- В том месте захоронен мой отец, я приехал туда на молитву. Увидел лебедя, удивился. Вокруг были люди - они просто смотрели, ничего не предпринимали. Думаю, все боялись приблизиться к нему - мало ли, еще оштрафуют как того парня, что сорвал тюльпан. Птице жарко, по ней видно, что она или больна, или устала, - сказал житель региона.Мужчина подчеркнул, что хотел связаться с природным парком, но связи в той местности не было. Как только мужчина вернулся домой, он сразу же связался с местными СМИ.Корреспонденты Lada.kz обратились в государственный региональный природный парк «Кызылсай». Там сообщили, что в курсе данного инцидента.- На место уже выехали сотрудники нашего учреждения. Подробности сообщим дополнительно, - сказал Наурыз Анесов, старший инспектор парка «Кызылсай».