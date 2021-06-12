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ЛАДА.kz » Экология

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 15:15

Просмотров: 825

Одинокого лебедя в степи обнаружил житель Мангистау

Птицу он запечатлел на видео. По словам мужчины, связаться с уполномоченными органами не представлялось возможным из-за отсутствия связи, а взять птицу с собой он не смог, так как побоялся штрафа. На место уже выехали инспекторы государственного регионального природного парка «Кызылсай».

Фото пользователя Lada.kz
Лебедя в степи житель области нашел сегодня, 12 июня. Мужчина обнаружил птицу недалеко от села Турыш в Бейнеуском районе области.

- В том месте захоронен мой отец, я приехал туда на молитву. Увидел лебедя, удивился. Вокруг были люди - они просто смотрели, ничего не предпринимали. Думаю, все боялись приблизиться к нему - мало ли, еще оштрафуют как того парня, что сорвал тюльпан. Птице жарко, по ней видно, что она или больна, или устала, - сказал житель региона.

Мужчина подчеркнул, что хотел связаться с природным парком, но связи в той местности не было. Как только мужчина вернулся домой, он сразу же связался с местными СМИ.

Корреспонденты Lada.kz обратились в государственный региональный природный парк «Кызылсай». Там сообщили, что в курсе данного инцидента.

- На место уже выехали сотрудники нашего учреждения. Подробности сообщим дополнительно, - сказал Наурыз Анесов, старший инспектор парка «Кызылсай».




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Комментарии ( 1 )

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 Mongoose (Посетители) Сегодня, 15:24
Водой надо было поделиться
 
 

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